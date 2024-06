Zur Euro 2024 werden viele Fußball-Fans aus dem Ausland kommen. Am Stuttgarter Hauptbahnhof sollen sie in ihrer Landessprache begrüßt werden - von muttersprachlichen Mitarbeitenden der Bahn.

Die Host City Stuttgart erwartet zur Euro 2024 auch sehr viele ausländische Fußball-Fans. Wenn diese zur EM am Stuttgarter Hauptbahnhof ankommen, sollen sie entweder auf Englisch oder sogar in ihrer Landessprache begrüßt werden. Für diese besondere Aktion der Deutschen Bahn haben sich mehr als 100 muttersprachliche DB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeldet. Vor kurzem wurden sie für diese Aufgabe geschult.

Accessoires für die Dienstkleidung der Service-Kräfte

Ab dem 14. Juni werden sie die ausländischen Gäste dann in deren Heimatsprache begrüßen und ihnen erste Infos geben können - beispielsweise auf Kroatisch, Albanisch oder Türkisch. Oder sonst natürlich auf Englisch. Für die Zeit des Turniers kommt für die DB-Mitarbeitenden zur Dienstuniform ein ganz besonderes Accessoire dazu: ein Schal mit den Flaggen sämtlicher EM-Teilnehmerländer.

"Mit der eigenen Sprache jemanden begrüßen, das ist auch ein Stück Wertschätzung. Ich weiß es ja noch von der WM 2006, was es für eine tolle Stimmung war, diese Nähe zu den Menschen. Die Sprache ist da einfach das A und O", sagt Nikolaus Hebding, Leiter des Bahnhofsmanagements in Stuttgart.

Die liebste Partie für mich? Deutschland gegen die Türkei. Obwohl ich dann nicht weiß, für wen ich sein soll.

Rehan Özdemir ist eine von vielen muttersprachlichen Service-Kräften der Deutschen Bahn zur EM auf dem Hauptbahnhof Stuttgart. SWR

Eine Service-Mitarbeiterin, die sich für das Projekt gemeldet hat, ist Rehan Özdemir. Sie interessiert sich auch selbst für Fußball und ist gerne dabei. Ihre ganze Familie sei Fußball-begeistert, ihr Sohn regelmäßiger Stadion-Gänger in Stuttgart. "Die wollen alle gerne noch Karten zur EM, das wäre ein Traum für meine Kinder." Sie selbst guckt lieber zu Hause, im Stadion ist ihr zu viel Trubel. Welche Spiele? Die der Deutschen und die der Türken. Und am allerliebsten die Partie Deutschland-Türkei. "Obwohl ich dann nicht weiß, für wen ich sein soll!", sagt Özdemir lachend.

Hintergrund: Deutsche Bahn ist Partnerin der EM Die Deutsche Bahn ist Partnerin der Euro 2024. Motto: "Ein Teamfürs Klima.". In Deutschland werden insgesamt zehn Millionen Fans erwartet. Zu jedem der 51 Spiele werden etwa etwa 56.000 Menschen kommen - die meisten davon mit dem Zug, so die Rechnung. Dafür stellt die DB die größte und modernste ICE-Flotte zur Verfügung: mehr als 400 Züge mit 10.000 zusätzlichen Sitzplätzen. Täglich werden dann 14 EM-Sonderzüge durch Deutschland rollen, damit der Ball vor großer Kulisse rollt.

Internationale Ansagen und Spielstand-Info auf den Bahnhöfen

Neben den EM-Lotsinnen und -Lotsen am Hauptbahnhof ist noch mehr geplant: Zusätzliche Wegeleitung und Beschilderungen helfen dabei, dass Fans sich besser am Bahnhof orientieren können und den direkten Weg zu den wichtigen Fußballorten, etwa Stadion und Fan Zones, schnell finden. Außerdem werden Informationen auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch angesagt. Die Anzeigen an den Bahnhöfen der Städte, in denen EM-Spiele stattfinden, sollen zudem während der Euro über die Spielstände informieren, damit Fans und Reisende immer auf dem aktuellen Stand sind.

Ein EM-Sonderzug zur Euro 2024. Die Deutsche Bahn setzt während der EM rund 500 zusätzliche ICEs ein und schult ihr Service-Personal in den Bahnhöfen der Städte, die Host Cities sind. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Jörg Carstensen

Und noch eine Besonderheit gibt es speziell in Stuttgart: Hier soll ein neues Leitsystem für Sehbehinderte während der EM getestet werden, das über eine App funktioniert. Letztlich sollen auch viele hier lebende Fans von den Maßnahmen der DB profitieren, denn sie kommen selbst zum Public Viewing, auch, wenn ihr Team gar nicht im Stuttgarter Stadion spielt.

Zwölf verschiedene Sprachen können die EM-Servicekräfte abdecken

Zwölf verschiedene Sprachen decken die EM-Servicekräfte ab. Vermutlich brauchen sie die nicht nur für Fans. Auch einige Nationalmannschaften wollen per Bahn zu den Spielen fahren. Bahnhofmanager Hebding wünscht sich, dass seine EM-Servicekräfte nebenbei auf Autogrammjagd gehen. Möglichst viele Profi-Spieler sollen - logo - auf einem Ball unterschreiben: "Das müsst ihr dann echt schaffen, dass ihr euch einen Fußballer krallt und wir hier möglichst viele Unterschriften kriegen", so Hebding. "Das wäre eine tolle Sache!"

Das müsst ihr dann echt schaffen, dass ihr euch einen Fußballer krallt und wir hier möglichst viele Unterschriften kriegen.

Und wer wird Europameister?

Da ist nur noch eine Frage offen: Wer wird Europameister? Deutschland natürlich, denken und hoffen Rehan Özdemir und ihre Kolleginnen und Kollegen unisono.