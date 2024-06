Überall in Baden-Württemberg laufen die Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser. Besonders stark betroffen war unter anderem Ebersbach an der Fils (Kreis Göppingen) - hier hatte das Wasser eine Lärmschutzwand durchbrochen. Schulen und Kitas sollen am Dienstag wieder öffnen. Aber auch in anderen Teilen im Land sind Helferinnen und Helfer damit beschäftigt, die Schäden durch das Wasser zu beseitigen.