Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich Zeit gelassen mit einem Besuch in den Überschwemmungsgebieten: Er wolle die Einsatzkräfte nicht bei der Arbeit stören, so Kretschmann. Am Montag hat er gemeinsam mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) das besonders betroffene Meckenbeuren in Oberschwaben sowie Erbach bei Ulm besucht.