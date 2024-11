Werner Trefz SWR Alexander Kluge

Werner Trefz arbeitet seit Ende 2018 im Studio Stuttgart überwiegend als Fernsehreporter, aber auch für die Bereiche Hörfunk und Online. Die Themen sind - typisch für ein Regionalstudio des SWR - bunt gemischt. Politik, Wirtschaft und Kultur gehören genauso dazu wie die Eröffnung des Cannstatter Volksfestes oder Gerichtsprozesse über Mordfälle. Als studierter Theologe sind Religionsthemen ein Schwerpunkt seiner Arbeit. Die Bandbreite reicht von Kirche in der Gesellschaft und Gottesdiensten über religiöse Veranstaltungen der jüdischen Gemeinde und das Fastenbrechen von Muslimen im Ramadan bis zur Hinduprozession in Stuttgart.

Vor dem SWR

Vor seiner Zeit beim SWR hat Werner Trefz an den Universitäten Tübingen und Wien Germanistik und katholische Theologie studiert, später dann an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg zusätzlich Musik, Kunst und Theaterpädagogik. In dieser Zeit arbeitete er für verschiedene Zeitungen und Radiosender. Das Volontariat absolvierte er in Heilbronn. Seit 1994 arbeitet er beim SDR und später dann beim SWR - v.a. in verschiedenen Fernsehredaktionen.