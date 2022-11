per Mail teilen

SWR-Redakteur Nils Kraft privat

Nils Kraft ist seit Mitte 2018 Redakteur bei SWR Aktuell in Baden-Württemberg. Hier ist es sein Ziel, die Informationen von SWR-Reporterinnen und Reportern sowie von Nachrichtenagenturen leicht verständlich und auf den Punkt aufzubereiten. Eigene Recherchen liegen seltener in seinem Aufgabengebiet, da er sich inzwischen vor allem auf den Bereich Social Media spezialisiert hat.

Vor dem SWR

Zuvor hat Nils Kraft ein Studium im Bereich Onlinejournalismus abgeschlossen, in dem er auch Erfahrungen am Radiomikrofon gesammelt hat. Zugleich war er als Reporter für verschiedene Lokalzeitungen in und um Stuttgart unterwegs.