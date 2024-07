per Mail teilen

Bei Stuttgart 21 ist am Dienstag das erste "Lichtauge" für die Öffentlichkeit enthüllt worden. Es ist eins von 27 großen, horizontalen Glasfenstern, die für Tageslicht im künftigen Tiefbahnhof sorgen sollen.

Drei von insgesamt 27 neuen großen Glasfenstern für den Stuttgarter Tiefbahnhof Stuttgart 21 sind inzwischen fertig. Die Deutsche Bahn enthüllte ein horizontales, riesiges "Lichtauge" am Dienstag erstmals für die Öffentlichkeit. Die meisten dieser Lichtaugen sind 21 Meter breit - konstruiert aus Stahl und Glas.

Spezialfirma hatte im Sommer 2023 mit dem Einbau begonnen

Eine Spezialfirma aus Bayern hat im Sommer vergangenen Jahres mit dem Einbau der Oberlichter in 4,3 Metern Höhe begonnen. Die 27 Lichtaugen sollen einmal für gleichmäßig verteiltes Tageslicht in der neuen Bahnsteighalle sorgen. Das Dach des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs ist eine Bauschalenkonstruktion, die so bisher noch nie gebaut wurde. 1.318 Tonnen Stahl wurden dafür insgesamt verbaut, und rund 7.450 Quadratmeter Glasfläche sind insgesamt entstanden.

Wenn alles fertig ist, sollen die riesigen runden Fenster im Dach die Kelchstützen nach oben hin abschließen. Die Inbetriebnahme von S21 hatte die Deutsche Bahn zuletzt um ein Jahr verschoben - auf Ende 2026.

Das Team der Landesschau Tagesreportage war bei der Entstehung des ersten Lichtauges dabei: