Droht der digitale Bahnknoten in Stuttgart zu scheitern? Davor warnt BW-Ministerpräsident Kretschmann in einem Schreiben an Scholz - und fordert ein Machtwort des Kanzlers.

Im Streit um den Ausbau der Digitalisierung beim Bahnprojekt Stuttgart 21 hat sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gewandt. In einem Schreiben, das dem SWR vorliegt, fordert Kretschmann, der Kanzler solle ein Machtwort an die Bahn richten. Es geht um die Frage, wie der digitale Ausbau auf der Schiene fortgeführt wird. Denn: Wenn Stuttgart 21 in zweieinhalb Jahren in Betrieb gehen soll, fehlt noch der wichtigste Bestandteil der Digitalisierung. Erst damit werden in der ganzen Region Kapazitäts- und Leistungssteigerungen möglich.

Streit um Finanzierung des digitalen Bahnknotens

Im Schreiben von Kretschmann an Scholz heißt es, die Umsetzung des Projekts "Digitaler Knoten Stuttgart" drohe aktuell zu scheitern. Seit vergangenem Herbst gibt es aber Streit um die Finanzierung. Der Bund hat der Deutschen Bahn (DB) bereits 825 Millionen Euro dafür freigegeben. Doch die Bahn weigert sich, das Projekt final zu beschließen und spricht von offenen Finanzierungsfragen. Das Geld könnte nicht reichen, hat der SWR aus Kreisen des DB-Aufsichtsrates erfahren.

In dem Schreiben fordert Kretschmann den Bundeskanzler auf, dass die entsprechenden Gelder wie geplant eingesetzt werden. Kurz zuvor hatte erst Staatssekretär Michael Theurer (FDP) aus dem Bundesverkehrsministerium in einem Brief an die Bahn gefordert, das Projekt nicht weiterhin zu blockieren. Beide Briefe liegen dem SWR vor, zuerst hatte der "Spiegel" berichtet.

Bei allem Verständnis dafür, dass das Bestandsnetz hohe Priorität genießt, darf im Poker um die knappen Mittel nicht die wichtige Zukunftsinvestition in die 'Digitale Schiene' geopfert werden.

Digitaler Bahnknoten soll mehr Zuverlässigkeit ermöglichen

Der Digitale Bahnknoten soll ermöglichen, dass die Züge in und um Stuttgart zuverlässiger und mit höherer Taktung fahren können. Innerhalb der Stadtgrenzen ist der digitale Ausbau laut Bahn durch das Projekt Stuttgart 21 abgedeckt. Darüber hinaus jedoch nicht - und um genau diese sogenannte dritte Ausbaustufe geht es in dem Streit.

Der Hintergrund: Alle Projektpartner haben bereits dem Bau dieses sogenannten dritten Bausteins vom Digitalen Knoten Stuttgart zugestimmt. Die Bahn hatte aber lediglich mit dem Vorbehalt zugestimmt, dass auch die internen Bahngremien - wie der Aufsichtsrat - dem zustimmen werden. Bahn und Politik nennen das eine Zustimmung mit Gremienvorbehalt. Solange dieser Gremienvorbehalt nicht aufgelöst wird - die Bahngremien selbst also dem Projekt noch nicht zugestimmt haben - ist das Projekt auch noch nicht beschlossen und wird solange auch nicht umgesetzt.