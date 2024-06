Das Bahnprojekt Stuttgart 21 wird nicht im Dezember 2025 in Betrieb gehen, sondern erst ein Jahr später - 2026. Das geht aus einer SWR-Recherche hervor.

Der neue Stuttgarter Hauptbahnhof wird später fertig als geplant. Statt Dezember 2025 ist nun 2026 als neuer Termin vorgesehen. Details zur Verschiebung - und wie genau Stuttgart 21 in Betrieb gehen soll - das will die Bahn am Dienstag in einer Pressekonferenz mit den Projektpartnern bekannt geben. SWR-Recherchen der vergangenen Monate zeigen aber: Ein Hauptproblem stellt die Digitalisierung des kompletten Bahnknotens dar. Dieser ist komplexer als ursprünglich angenommen. Das berichten mehrere Bahn-Insider.

Dass eine reguläre Eröffnung im Jahr 2025 nicht mehr möglich ist, darüber hat der SWR schon mehrfach berichtet. Eisenbahnexperten erklären, eine komplette Inbetriebnahme sei nur zu einem Fahrplanwechsel möglich. Das würde bedeuten, dass der gesamte Bahnknoten von Stuttgart 21 inklusive der neuen Sicherungstechnik frühestens im Dezember 2026 in Betrieb gehen kann, also wenn der nächste Fahrplanwechsel ansteht.

Stuttgart 21 ist das größte Bahnprojekt Deutschlands. Die Umgestaltung des alten Kopfbahnhofs in einen unterirdischen Duchgangsbahnhofs kostet bislang rund 11,5 Milliarden Euro.