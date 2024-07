Cardiff ist Partnerstadt von Stuttgart - und ein Austragungsort der EURO 2028. Eine Delegation hat sich hier angesehen, wie EM geht. Vor allem für die Feuerwehr war das interessant.

Wie ist die Stuttgarter Feuerwehr zur Fußball-Europameisterschaft ausgerüstet? Wo sollten sich Polizei und Feuerwehr zu einem Public Viewing am besten positionieren? Einige der Fragen, die eine Delegation aus Stuttgarts Partnerstadt Cardiff am Wochenende hierher mitgebracht hat. Denn die Hauptstadt von Wales ist eine von vielen Austragungsorten der nächsten EM in Großbritannien und Irland 2028.

Besuch in Stuttgart: Einmalige Gelegenheit, bevor die UK-EM kommt

Vor allem die Cardiffer Feuerwehr zeigte großes Interesse an der Arbeit der Stuttgarter Kolleginnen und Kollegen. Natürlich wurde sich auf der Feuerwache die Technik angeschaut. Und dann ging es ganz allgemein um Austausch. Die ganze Exkursion war für John Walker, Stationsleiter der Feuerwehr Cardiff, eine einmalige Gelegenheit, vier Jahre vor der eigenen EM in der Partnerstadt zu gucken, wie gearbeitet wird.

Aus Feuerwehr-Perspektive ist immer besonders interessant zu sehen, wie weltweit gearbeitet wird.

"Oft arbeiten Feuerwehren aufgrund der Infrastruktur und der Art der Ausrüstung unterschiedlich", so Walker. Deswegen sei aus Feuerwehr-Perspektive immer besonders interessant zu sehen, wie weltweit gearbeitet wird. Aber er nähme von solchen Austauschen sehr oft auch Ideen mit nach Hause. "Und hier in Stuttgart habe ich viel Interessantes gesehen, da nehmen wir einiges mit nach Hause, über das wir sicherlich noch länger sprechen werden", meinte Walker nach dem Besuch der Feuerwache. Und Daniel Anand, Sprecher der Feuerwehr Stuttgart, ergänzte, dass so ein Besuch auch für seine Feuerwehr einen Gewinn darstellt, denn: "Natürlich wird sich auch über Taktik ausgetauscht, da profitieren beide Seiten am meisten von."

Partnerstadt Cardiff Stuttgart und Cardiff, die Hauptstadt von Wales, sind seit 1955 in einer Städtepartnerschaft verbunden. Cardiff hat rund 362.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Laut der Stadt Stuttgart befindet sich seit 2006 im Cardiffer Bute Park ein Stück Schwaben: der Stuttgart‐Garten "An Image of Stuttgart". Weitere Partnerstädte Stuttgarts sind: St. Helens (Großbritannien), Kairo (Ägypten), Mumbai (Indien), Straßburg (Frankreich), Lodz (Polen), Brünn (Tschechien), Samara (Russland), St. Louis (Missouri/USA), Menzel Bourguiba (Tunesien).

Wie kann sich die Feuerwehr gleich gut für Events und Alltag aufstellen?

Aber für die Gäste aus Wales war nicht nur die Feuerwache interessant. Sie wollten auch wissen, wie das alles geplant wurde und auf was man sich einstellen muss, wenn so ein Großereignis über mehrere Wochen in der eigenen Stadt läuft: "Fünf Spiele haben in Stuttgart stattgefunden, tausende Menschen sind zusätzlich in der Stadt, da geht es darum, wie wir unsere Arbeit rund um die Spiele aufstellen." In Cardiff sei momentan geplant, dass während der EURO 2028 dort sechs Spiele stattfinden, darunter wohl das Eröffnungsspiel und eine Viertelfinal-Partie. Das Principality Stadium in Cardiff - eigentlich das örtliche Rugby-Stadion, aber hier finden uach große Fußball-Spiele statt - ist mit einer Kapazität von 74.500 Plätzen eines der größten Stadien Großbritanniens.

Aber auch das normale Leben gehe ja während einer EM weiter, und "da müssen wir sicherstellen, dass wir dann auch noch einsatzbereit sind. Jeder sollte ein Event genießen und gleichzeitig sicher sein können", so Walker. Da hätten ihn die ganzen logistischen Feinheiten sehr interessiert, mit denen sich die Stuttgarter Kollegen vor der EM auch auseinandersetzen mussten.

Public Viewing und mehr: Wie läuft das mit den Fan Zones?

Auf dem Schlossplatz, wo passenderweise gerade England im Viertelfinale gegen die Schweiz spielte, wurden dann plötzlich ganz andere Fragen wichtig: Wie läuft das hier mit den Fan Zones, wie wird mit den Menschenmassen umgegangen? Denn, so Walker, einen so großen öffentlichen Platz gebe es in Cardiff gar nicht. Dafür sei das Stadion Teil der Innenstadt. Walker sieht große Herausforderungen darin, Menschenmassen zu lenken und wo was am besten stationiert sein sollte, um im Falle des Falles schnellen Zugriff zu haben, auch für die anderen Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdiensten.

Neben der Technik haben ihn Feinheiten in der Logistik beeindruckt und wie die Stuttgarter Kollegen diese während der Heim-EM gemanagt haben, so John Walker, Leiter der Berufsfeuerwehr Cardiff. SWR

Wales hatte die EM-Qualifikation knapp nicht geschafft. Wie verhält man sich da eigentlich als Waliser? Fiebert John Walker dann mit England mit? "Ich bin in England geboren, ich habe quasi eine doppelte Nationalität", so Walker lachend: "Wenn England gewinnt: gut. Wenn nicht: auch gut." Alles sei aber beim Rugby noch viel härter, auch innerhalb seiner Familie, denn in Wales sei dieser Sport die Nummer Eins, nicht der Fußball.

Stadion direkt in der Stadt - Fan Walks wären für Cardiff etwas Neues

Für Fußball-Deutschland und speziell die Fans in Stuttgart tat es Walker jedoch leid, dass der jetzige Gastgeber aus dem Turnier flog. Denn am Freitag erlebten die walisischen Gäste vor dem Viertelfinale Spanien gegen Deutschland, wie die deutschen und spanischen Fußballfans in Stuttgart gefeiert haben. Fan Walks kennen sie im kleineren Cardiff bisher nicht. John Walker gefiel das besonders gut: "Das war großartig - wie die Fans das genossen haben! Es wird schwierig, das in Cardiff zu organisieren, denn du gehst aus dem Hotel raus und bist ja schon direkt im Stadion. Aber wer weiß, was die Stadtverwaltung dazu sagt. Vielleicht sind Fan Walks ja eine Sache, die wir zur EM in Cardiff anbieten sollten."

Entscheiden müssten das allerdings "wichtigere Leute als er". Ist ja auch noch Zeit: Die nächste Fußball-Europameisterschaft in Großbritannien und Irland findet 2028 statt. Bis dahin wird es noch ein paar Länderspiele und andere Großereignisse geben. Solange kann man also noch weiter die Völkerverständigung nutzen.