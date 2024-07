Das Team der Deutschen tritt zum zweiten Mal bei der EURO 2024 in Stuttgart an - und die Stadt ist im EM-Fieber. Der Gegner im Viertelfinale: Spanien. Wir sind mit und für Euch in der City und beim Public Viewing dabei.

12:19 Uhr EM in Stuttgart: Der "Saxophon-Typ" kommt auf den Schlossplatz Ihr habt bestimmt schon die Videos, Reels und Insta-Posts gesehen von André Schnura. Der "EM-Typ mit dem Saxophon". Und wie die Veranstalter in Stuttgart gerade eben mitgeteilt haben, kommt der EM-Star heute auf den Schlossplatz. Um 17 Uhr wird er in der Fan Zone vor der großen Bühne auftreten und - davon lässt er sich ja in der Regel nicht abhalten - ein Bad in der Menge nehmen. Um 14 Uhr tritt er laut eigener Aussage auf Instagram bereits vor Galeria in der Königsstraße auf. "Einfach nur ihr, ich, das Saxophon und die Box. So wie alles vor 3 Wochen anfing." Über die Europameisterschaft ist Schnura urplötzlich zum Star geworden, mitten in den Fanmengen Saxophon spielend begeistert er die Massen. Dabei steckt hinter dem Musiker mehr als nur das Partytier. Auf Instagram berichtete er, dass er kurz vor der Europameisterschaft seinen Job als Musiklehrer verloren hat. Daraufhin ist er mit seinem Saxophon einfach zu den EM-Spielen, erzählte er. Der Rest ist Geschichte. Jetzt läuft es für ihn deutlich besser. Gebuchte Auftritte, eine Konzert-Tour durch Deutschland im Herbst steht auch bereits an. Autor/in Frieder Kümmerer

12:06 Uhr EURO 2024 in Stuttgart: Spanische Fan-Gruppe reist seit 20 Jahren mit ihrer Nationalmannschaft mit Der Schlossplatz ist derzeit fest in spanischer Hand - bereits mit reichlich Fiesta: Die Fan-Gruppe "Selecion Espanola" aus Toledo ist mit Trommel und Trompete angereist und sorgt singend und tanzend schon für reichlich Stimmung. Seit rund 20 Jahren schon reisen Trommler Curo Abascal und seine Freundinnen und Freunde der spanischen Nationalmannschaft jeweils hinterher. Wir sagen: Maravilloso! Die spanischen Fans der "Selecion Espanola" sorgen bereits für reichlich Stimmung am Schlossplatz. SWR Julia Georgii

11:30 Uhr Voting: Was tippt ihr? Das heutige Spiel gilt als vorgezogenes Finale. Könnte echt eine knappe Kiste werden. Andererseits spricht für Deutschland, dass der letzte Turnier-Sieg gegen Spanien 36 Jahre her ist. Und diese "Statistik" vom "Fums Magazin": Was tippt ihr? Knapp 2:1 für Deutschland! Zu schwierig für die Nagelsmänner. Die "Furia Roja" gewinnt auf jeden Fall! Es geht in die Verlängerung und dann gewinnt Deutschland. Es geht in die Verlängerung und dann gewinnt Spanien. Verlängerung -> Elfmeterschießen... und dann ist Deutschland raus! Verlängerung -> Elfmeterschießen... und dann ist Spanien raus! Abschicken Autor/in Kerstin Rudat

11:11 Uhr Freude über Autogramme und Tipps von Stuttgarterinnen und Stuttgartern Ich denke, es wird ein sehr sehr spannendes Spiel. Beide Mannschaften sind sehr stark. Ich tippe auf Deutschland, aber ich denke, es wird einen Gleichstand geben und dann in der Verlängerung kommt ein Tor, durch das Deutschland gewinnen wird. Ich war live in Dortmund und habe gesehen: Die Jungs, die können was. Deswegen bin ich mir sicher: 2:0 gegen Spanien. Viele deutsche Fans hatten die Mannschaft bereits gestern Abend am Flughafen empfangen. Besonders glückliche konnten sogar ein Autogramm ergattern: "Also ich wollte unbedingt eins von Musiala, und er ist zu mir gekommen!", so eine Frau. Ein anderer Fan erzählt: "Das war echt ein cooles Gefühl, mal alle zu sehen, das war echt mega. Also es ist schon ein komisches Gefühl die mal in echt zu sehen, weil es im Fernsehen so anders aussieht." Und ein kleiner Junge freut sich ganz besonders: "Ich habe alles erreicht. Ich habe ein Bild mit Schlotterbeck, mit Musiala und mit Toni Kroos!" Video herunterladen (66 MB | MP4)

11:02 Uhr Mauldäschle überall - Mauldäschle über alles! Seitdem Jamal Musiala seine Vorliebe für Maultaschen bekanntgegeben hat, wird er in seiner Heimat noch mehr geliebt - und das schwäbische Nationalgericht erlebt ein Revival nach dem anderen. Eine Medien- und Geschmacksexplosion sozusagen. So empfiehlt er sie selbst: Und hier gibt es das Rezept von DFB-Chefkoch Anton Schmaus, der neben Musialas Familie am besten weiß, wie der Youngster seine Mauldäschle am liebsten mag. Aber natürlich ist das Thema Maultasche auch jenseits einer EM immer bei uns im SWR präsent, vor allem stets rund um Ostern. Deswegen findet ihr bei SWR1 weitere leckere Rezepte: Ostern: SWR1 Pfännle meets Maultaschen Süße Maultaschen von OB Nopper für die Nagelsmänner Auch Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) ließ es sich nicht nehmen, der National-Elf Maultaschen zu überreichen - allerdings als süße Variante aus Schokolade. Also da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen heute Abend - aber bitte nur so viel essen, dass ihr euch noch bewegen könnt, Jungs! Autor/in Kerstin Rudat

10:41 Uhr EM Viertelfinale in Stuttgart: Wie wird das Wetter am Abend? Gibt es denn auch Kaiser-Wetter zu diesem besonderen EM-Spieltag? Die Prognose - und die Aussicht aufs Wochenende: Video herunterladen (38,4 MB | MP4) Sendung am Do. , 4.7.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

10:27 Uhr Die wunderbare deutsch-spanische Freundschaft besteht schon "Kein Bier vor Vier" gilt heute sowieso nicht: Schon Stunden vor Anpfiff holen sich die ersten spanischen Fans ein Bier - und stoßen ganz freundschaftlich mit den Deutschen an. Ob es nach Anpfiff auch noch so nett bleibt? Das erste Bier schon um 10 Uhr: deutsche und spanische Fans stoßen auf dem Schlossplatz gemeinsam an. SWR Julia Georgii