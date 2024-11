Julian Hammerstein ist im Studio Stuttgart als multimedialer Redakteur, Reporter und Planer tätig. Besonders gerne beschäftigt er sich mit Themen aus dem direkten Alltag der Menschen, seien dies Sorgen oder Ängste, aber auch Begeisterung oder Zuversicht. Im Kreis Göppingen aufgewachsen, im Kreis Esslingen zur Schule gegangen und mit dem Lebensmittelpunkt in Stuttgart brennt seine journalistische Leidenschaft für seine Heimat, die Region Stuttgart.

Vor dem SWR

Julian Hammerstein hat in bayerisch Schwaben bei einem Privatradiosender die Begeisterung zu Journalismus und Radio gefunden. Auf ein journalistisches Volontariat folgten mehrere Jahre als Moderator, Reporter und Nachrichtenredakteur. Nach der Verwirklichung eines Lebenstraums, einer 13-monatigen Weltreise, absolvierte er ein journalistisches Studium in Stuttgart. Bereits während des Studiums stieß er als Reporter und Moderator zum Studio Stuttgart. Im Anschluss an ein Auslandssemester in Barcelona lebt Julian Hammerstein mit seiner Lebensgefährtin in Stuttgart.