Welzheim: Hund Benno nach fünf Tagen Suche gefunden

Der geliebte Hund rennt weg und kommt tagelang einfach nicht wieder. Das passierte auch Hannes Weller mit seinem Benno. Doch am Ende bekam er unerwartete Hilfe.

In Welzheim (Rems-Murr-Kreis) ist ein vermisster Hund nach einer tagelangen Suchaktion doch noch wiedergefunden worden. Was als Suche seines Herrchens Hannes Weller und dessen Freunden und Verwandten begann, nahm immer größere Ausmaße an. Doch weder die Johanniter-Drohnenstaffel mitten in der Nacht noch eine Hundestaffel der Polizei aus dem nahen Schorndorf konnten den Hund Benno aufspüren. Der Golden Doodle hatte sich losgerissen und war einfach nicht zurückgekommen, erzählt sein Herrchen Hannes Weller im SWR.

Rund 120 Menschen an Suche nach Benno beteiligt

Und obwohl immer mehr Bekannte, Nachbarn und auch fremde Menschen mithalfen, war Benno im Welzheimer Wald nach fünf Tagen nicht wiederzufinden. Am Abend des fünften Tages wagten sie eine letzte Kraftanstrengung.

Bei einer Flächensuche suchten sie systematisch jeden Quadratmeter des Geländes ab. Doch dafür sind viele Menschen nötig. Über Nacht hätten sich dafür 120 Menschen in einer WhatsApp-Gruppe zusammengefunden, erzählt Heller.

Hannes Weller, Alina Knödler und Anika Siegle freuen sich: Benno ist wieder da! Hannes Weller

Bennos Leine war das Problem

Gemeinsam fanden sie Benno schließlich: Seine Leine hatte sich in mehreren kleinen Bäumen verhakt. Sein Glück: an der Stelle konnte er unter einem Nadelbaum Zuflucht suchen. Dort war es windgeschützt und Benno war trotz allem putzmunter und freute sich riesig über das Wiedersehen, berichtet Hannes Weller.