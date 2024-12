21 Pferde ausgebüxt - "Wilder Westen" im Polizeipräsidium Heilbronn

Mehrere Pferde sind am Montag in Neuenstadt am Kocher entlaufen. Die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, auch die Autobahnpolizei musste informiert werden.

Polizeibeamte des Heilbronner Polizeipräsidiums mussten am Montag ihre "Wild West"-Fähigkeiten unter Beweis stellen. In Neuenstadt am Kocher-Stein (Kreis Heilbronn) waren 21 Pferde ausgebüxt. Die alarmierte Polizei und der Eigentümer waren rund zwei Stunden damit beschäftigt, die Pferde einzufangen. Für die Beamten war das eine ungewöhnliche Jagd, wie Polizeisprecher Frank Belz im SWR-Interview erklärt. Gefahr vor Pferden auf der Autobahn Die entlaufenen Pferde sind um etwa 13 Uhr zunächst Richtung Möckmühl (Kreis Heilbronn) galoppiert, berichtet die Polizei. Dort sind sie der A81 immer näher gekommen. Aus Sorge, die Tiere könnten auf die Autobahn laufen, wurde auch die Autobahnpolizei hinzugezogen. Heute war "Wildwest" im Landkreis Heilbronn. Glücklicherweise sind die Pferde dann weiter Richtung Möckmühl-Züttlingen (Kreis Heilbronn) galoppiert. Schlussendlich haben sie selbstständig den Weg zurück in den Heimatstall in Neuenstadt am Kocher gefunden. Die Aufregung war groß, aber passiert ist glücklicherweise nichts.