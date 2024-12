per Mail teilen

In Igersheim fand die Polizei eine kuriose Situation vor. Eine Frau hatte hunderte Geldmünzen auf einem Gehweg verteilt und die Stelle abgesperrt. Jetzt könnte eine Anzeige drohen.

Eine Frau aus Igersheim (Main-Tauber-Kreis) hat am Sonntag mehrere hundert Geldmünzen auf einem Gehweg verteilt und die Stelle abgesperrt - und das ohne Sondergenehmigung. Auf sie könnte jetzt eine Anzeige zukommen.

Rund 100 Euro in kleinen Münzen hat die 58-Jährige in der Finkenstraße auf einem Gehweg verteilt. Die Polizei vermutet, dass die Frau so wohl auf demonstrative Art und Weise ihre Schulden bei jemandem begleichen wollte. Die Frau wollte aber auch umsichtig sein und das Geld sowie vorbeilaufende Passantinnen und Passanten schützen, vermutet die Polizei. Deshalb habe sie den entsprechenden Bereich auf dem Gehweg selbstständig abgesperrt. Doch genau das könnte ihr jetzt zum Verhängnis werden.

Keine Sondergenehmigung für Gehweg - Anzeige droht

Wie es in der entsprechenden Mitteilung heißt, habe sie nämlich "keine Sondergenehmigung für die außergewöhnliche Nutzung des Gehwegs" gehabt, weshalb ihr nun eine Anzeige droht. Hintergrund der kuriosen Geschichte ist offenbar ein Rechtsstreit: ein Zivilgericht hatte der Frau die Zahlung an ihre Gegnerin aufgetragen. Mit dem Urteil war die 58-Jährige aber wohl nicht zufrieden.