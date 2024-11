In Bretzfeld ist am Dienstag ein Gleitschirmflieger in einem 20 Meter hohen Baum hängen geblieben. Die Höhenrettung musste anrücken und den Mann retten. Er blieb unverletzt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Einsatzkräfte des Höhenrettungsteams der Feuerwehr Bretzfeld (Hohenlohekreis) einen Gleitschirmflieger retten mussten. Am Dienstag mussten sie zu einem Gleitschirmflieger ausrücken, der in 20 Metern Höhe in einem Baum festhing. Der 27-Jährige blieb unverletzt, so Tobias Bechle, der Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Bretzfeld. Gleitschirm stürzt kurz nach dem Start ab Zunächst lief alles nach Plan. Der junge Mann startete mit seinem Gleitschirm gegen 14 Uhr. Kurz danach flaute dem Polizeibreicht zufolge der Wind ab und der Gleitschirm verlor an Höhe. Zwischen dem Höhenweg und der Geddelsbacher Straße war der Flug dann zu Ende und der Mann hing in einem Baum fest. Er konnte allerdings selbst die Rettungskräfte informieren. Nicht das erste Mal für die Feuerwehr Der Bretzfelder Feuerwehrkommandant, Tobias Bechle, berichtet dem SWR Studio Heilbronn, die Absturzstelle liegt nahe dem Sportplatz auf dem die Gleitschirmflieger normalerweise starten. Der [Gleitschirmflieger] hing ungefähr in 20 Metern Höhe im Baum, […] saß auf einem kleinen Ästchen. Es sei aber schon öfter vorgekommen, dass die Feuerwehr ausrücken musste, um vermisste Gleitschirmflieger zu suchen. Manchmal, so Bechle, müssten diese einfach notlanden und kämen den Einsatzkräften entgegen. Aber auch aus Bäumen musste der ein oder andere schon gerettet werden. Auf Nummer sicher gegangen Das Höhenrettungsteam in Bretzfeld ist erst seit wenigen Monaten im Einsatz. Die wurden direkt mit alarmiert, so Bechle weiter. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatte der Verunglückte schon eine Rettungsleine heruntergelassen. Allerdings: Sicher ist sicher. Die Feuerwehr sicherte den Mann nochmal ab und konnte ihn wieder sicher auf den Boden bringen.