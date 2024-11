Die Dubai-Schokolade erobert die deutschen Supermärkte, nun bringt auch Lidl die Süßigkeit auf den Markt. Auch für Experten ist der Trend unerklärlich.

Stundenlang stehen Schokoladenfans in Deutschland teilweise an, um eine der begehrten Tafeln zu ergattern. Der Discounter Lidl aus Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) zieht nun nach und bringt Mitte Dezember eine eigene Dubai-Schokolade auf den Markt. Die Schokolade wird zunächst im Rahmen einer limitierten Aktion mit 10.000 Tafeln in ausgewählten Lidl-Filialen erhältlich sein. Auch einige Läden in der Region Heilbronn-Franken haben die Tafeln schon im Angebot.

"Food-Hypes" könnte es in Zukunft öfter geben

Die Süßigkeit wird seit Wochen vor allem bei TikTok und Instagram gehypt und teilweise selbst hergestellt. Lidl bringt nun zwei Eigenmarken-Varianten auf den Markt. Zu welchem Preis, das ist noch nicht bekannt. Bei Schell-Schokoladen in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) wird die Dubai-Schokolade laut Konditormeister und Chocolatier Eberhard Schell seit vergangener Woche angeboten, für rund 14 Euro die Tafel.

Warum es plötzlich so eine enorme Nachfrage gibt, ist für ihn unerklärlich und macht ihn sprachlos. Er habe so etwas noch nie erlebt. Pistaziencreme habe es ja schon auch vor 100 Jahren gegeben. Schell findet es daher spannend und gleichzeitig erschreckend, was mit sozialen Medien alles möglich ist. Er könne sich vorstellen, dass es solche Trends in Zukunft öfter gebe.

Dass die Dubai-Schokolade so durch die Decke ging, ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln.

Unklar wie lange der Hype um die Dubai-Schokolade geht

Die Schokoladenmanufaktur Nussknacker in Öhringen (Hohenlohekreis) hat sich nach Angaben von Firmenchef Ulf Kretschmer gegen die Produktion einer Dubai-Schokolade entschieden. Man habe durch den Weihnachtsstress genügend zu tun und keine Zeit zum Entwerfen des Produkts, sagte er dem SWR. Ob sein Unternehmen im Januar auf den Trend aufspringt, ist offen, denn es sei völlig unklar, wie lange der Hype noch gehe.