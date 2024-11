per Mail teilen

Die Polizei hat am Freitagabend das Heilbronner Landgericht durchsucht. Grund dafür war ein Angeklagter, bei dem der Verdacht bestand, er hätte Sprengstoff dabei.

Das Heilbronner Landgericht ist am Freitagabend von der Polizei durchsucht worden. Ein Angeklagter hatte sich laut eines Polizeisprechers komisch verhalten. Der Mann hatte das Gericht über ein Fenster verlassen und lief im Außenbereich unbekleidet herum. Zuvor war er in einigen Toilettenräumen und es lagen viele Papiertücher auf dem Boden, so die Polizei gegenüber dem SWR. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Sprengstoff dabeihatte, wurden die Sicherheitskräfte alarmiert.

Drei Spürhunde der Polizei durchsuchen Heilbronner Landgericht

Gegen 17 Uhr mussten alle Mitarbeiter des Gerichts das Gebäude deswegen verlassen. Ein Spürhund der Heilbronner Polizei war im Einsatz, zwei weitere wurden aus Stuttgart angefordert. Die Hunde durchsuchten dann die Räume. Gegen 19 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. Nähere Hintergründe zu dem Verhalten des Mannes sind bislang noch unklar. Nach einem Gespräch mit den Beamten wurde der Mann wieder freigelassen.