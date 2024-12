Die Polizei meldet zahlreiche Wohnungseinbrüche im Raum Heilbronn innerhalb kürzester Zeit. Wer die Täter sind, ist laut Polizei bislang nicht bekannt.

Die Heilbronner Polizei verzeichnet 21 Einbrüche in Häuser seit vergangenem Mittwoch, außerdem noch zwei versuchte Einbrüche. Allein am Montag gab es wieder Einbrüche in Untergruppenbach, Neckarsulm und Eppingen (alle Kreis Heilbronn). In Leingarten (Kreis Heilbronn) geht außerdem die Serie von Einbrüchen in Gartenhäuser weiter. Nachdem die Zahl im vergangenen Jahr, nach Aussagen eines Polizeisprechers, im Keller war, sei sie jetzt so hoch wie lange nicht mehr.

Nach den vielen Einbrüchen der letzten Tage im Raum Heilbronn prüft die Polizei jetzt Zusammenhänge. Derzeit werden Spuren in 21 Fällen ausgewertet, sagt Frank Belz von der Polizei Heilbronn.

Das ist für uns im Polizeipräsidium Heilbronn schon eine Häufung, da wir in der Vergangenheit eigentlich die Zahl der Einbrüche relativ gering halten konnten und auch eigens dafür einen Arbeitsbereich für Seriendelikte bei der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn eingerichtet haben.

Mancherorts Serientäter unterwegs?

Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran, dass diese Fälle geklärt werden können, so Belz weiter. Einzelheiten zum derzeitigen Ermittlungsstand will er nicht nennen, auch um die Täter nicht zu warnen. Aber er geht davon aus, dass es sich zumindest zum Teil um Serientäter handelt, etwa in Hardthausen-Kochersteinsfeld (Kreis Heilbronn): Allein dort gab es drei Einbrüche in einem einzigen Wohngebiet.

Allein am Montag drei Einbrüche im Kreis Heilbronn

Am Montag wurde in Untergruppenbach-Donnbronn in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter sollen ein Fenster des Gebäudes eingeschlagen haben und so ins Innere gelangt sein. In Neckarsulm-Amorbach wurde ebenfalls am Montag in eine Wohnung im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Hier brachen die Täter die Wohnungstür tagsüber auf. In Eppingen hebelten Täter ein Küchenfenster eines Einfamilienhauses auf.