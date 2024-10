Ein Einbruch kann für das Opfer schwere psychische Folgen bedeuten. Der Weiße Ring und die Polizei beraten Betroffene, wie sie ihr Sicherheitsgefühl zurückgewinnen können.

Alleine in Heilbronn-Franken meldet die Polizei von vergangenem Freitag bis Montag 19 Einbrüche und versuchte Einbrüche. In Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) gab es eine mögliche Einbruchsserie. Das kann auch bei den Einbruchsopfern zu schweren psychischen Folgen führen, weiß Dieter Ackermann, Leiter der Außenstelle des Weißen Rings in Heilbronn.

"My home is my castle": Wenn das Sicherheitsgefühl fehlt

"My home is my castle", sagt Dieter Ackermann im SWR-Gespräch. Die eigenen vier Wände bieten Geborgenheit, Schutz und Sicherheit. Nach einem Einbruch kann das alles zunichte sein. Denn die Einbrecher verwüsten nicht nur die Wohnung, auch für die Psyche der Opfer kann ein Einbruch schwerste Folgen haben, berichtet Ackermann aus eigener Erfahrung.

Es komme zwar nicht sehr oft vor, dass sich Einbruchsopfer an den Weißen Ring wenden, meint Dieter Ackermann im SWR-Gespräch. Doch jede und jeder, die oder der Hilfe braucht, bekommt dort Rat. Beispielsweise vermittelt der Weiße Ring dann weiter an Psychotherapeuten oder, wenn Gespräche alleine nicht mehr helfen, an weitere Angebote bis hin zu stationären Behandlungen im Extremfall.

Wir haben immer wieder Anfragen von Personen, die man schon als leicht bis schwer traumatisiert benennen kann.

"Das kommt auch immer auf die psychische Stabilität der Opfer an", erklärt Ackermann. Doch bei den Menschen, die sich an den Weißen Ring wenden, könne man durchaus von leicht bis schwer traumatisierten Personen sprechen, so Ackermann weiter.

Das Sicherheitsgefühl wiederherstellen

Was nach einem Einbruch schon helfen kann, um das Sicherheitsgefühl wiederherzustellen, sind Vorkehrungen am Haus. Hier kann man auch die Polizei ins Boot holen, die individuell beraten und Schwachstellen aufzeigen kann. Ebenso bieten die Beamten Sicherheitschecks und Beratungen zur Prävention an.

Wer Opfer wurde und Veränderungen wie Schlaflosigkeit oder eine innere Unruhe spürt, vor allem wenn diese länger anhalten, dem rät Ackermann zu einem Besuch beim Hausarzt. Weitere Beratung kann dann aber zum Beispiel auch der Weiße Ring bieten. Denn natürlich ist nicht immer direkt eine Therapie nötig.

Einbruchsserie in Crailsheim?

Neben den vielen Wohnungs- und Büro-Einbrüchen am vergangenen Wochenende in der ganzen Region gibt es auch eine mögliche Einbruchsserie in Crailsheim-Triensbach (Kreis Schwäbisch Hall) mit sechs Einbrüchen in kurzer Zeit. Dazu kommt noch ein erneuter Diebstahl aus einem unverschlossenen Auto. Schon im August hatte eine von der Polizei vermutete Serie von rund 30 Diebstählen aus unverschlossenen Autos Crailsheim in Atem gehalten – damals im Stadtteil Tiefenbach. Ob es aber Zusammenhänge zu den sechs Einbrüchen in Triensbach gibt, dazu ist bisher nichts bekannt. Am Wochenende hatte es aber vor allem den Kreis Schwäbisch Hall schwer getroffen, 9 der 19 Einbrüche fanden dort statt.