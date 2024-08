In Heilbronn stehen drei Männer wegen schweren Bandendiebstahls vor Gericht. Auf ihr Konto sollen insgesamt 96 Einbrüche in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gehen.

Am Landgericht Heilbronn hat am Freitag der Prozess wegen schweren Bandendiebstahls gegen drei Männer begonnen. Sie sollen innerhalb eines Jahres 96 Diebstähle begangen haben - im Schnitt also mehr als einen pro Woche. Die Anklage spricht von über 64 Fällen. Die Männer sollen hauptsächlich in Garagen eingebrochen sein und dort beispielsweise Werkzeuge oder auch E-Bikes geklaut haben. Dabei waren sie vor allem in Baden-Württemberg, aber auch in Rheinland-Pfalz aktiv.

Weitere Täter noch nicht ermittelt

Die drei Männer sollen laut Anklage wiederholt in unterschiedlichen Konstellationen zugeschlagen und sich so ihren Lebensunterhalt verdient haben. Demnach soll es weitere Täter geben, die wohl an einigen Einbrüchen beteiligt waren. Diese konnten bisher allerdings nicht ermittelt werden, hieß es am Freitag zu Prozessauftakt von der Staatsanwaltschaft.

Die Angeklagten äußerten sich nicht zu den Taten, schließen das im Verlauf des Prozesses aber nicht aus. Es sind Verhandlungstermine bis in den Dezember angesetzt.

28 Garagen in Bad Rappenau aufgeknackt

Auf das Konto der Angeklagten sollen auch Einbrüche im Dezember 2023 in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) gehen. Da wurden innerhalb einer Nacht 28 Garagen aufgebrochen und Wertsachen geklaut. Die Serie setzte sich fort.

Mutmaßliche Täter stammen aus dem Kreis Heilbronn

Ende Februar 2024 konnte die eigens für die Diebstahlserie eingerichtete Ermittlungsgruppe der Polizei mit Namen "Garage" dann einen Erfolg verbuchen: Bei Durchsuchungen in Gundelsheim und Siegelsbach (beide Kreis Heilbronn) wurden zunächst zwei Tatverdächtige festgenommen und Diebesgut sichergestellt. Einen Tag später wurde in Gundelsheim der dritte Mann festgenommen.

Tatorte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Es geht um eine Beute von über 200.000 Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden von über 150.000 Euro. Die Männer sollen Löcher in Garagentore gebohrt oder geschlagen und diese dann so geöffnet haben. Die Tatorte reichen laut Anklage vom Kreis Heilbronn über den Rhein-Neckar-Kreis, den Enzkreis, den Neckar-Odenwald-Kreis, Stuttgart und den Kreis Karlsruhe bis in den Rhein-Pfalz-Kreis.