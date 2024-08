per Mail teilen

In und um Crailsheim gibt es laut Polizei eine Diebstahlserie. Immer wieder werden Wertgegenstände aus Autos gestohlen. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung und gibt Tipps.

Immer wieder sind im Kreis Schwäbisch Hall und vor allem im Bereich des Polizeireviers Crailsheim in den letzten Wochen Wertsachen aus Autos geklaut worden. Inzwischen spricht die Polizei von einer Diebstahlserie. Die mutmaßlichen Täter scheinen es vor allem auf unverschlossene Autos abgesehen zu haben, berichtet der Aalener Polizeisprecher Jonas Ilg.

Diebstahlserie in Crailsheim und Umgebung

Schon Anfang August haben Unbekannte im Crailsheimer Stadtteil Tiefenbach versucht, mehrere Autos aufzubrechen - ohne Erfolg. Den hatten sie dann wohl bei einem Wagen, der unverschlossen war. Inzwischen gehen die Ermittler von einer Serie aus. Jonas Ilg spricht von acht weiteren Taten in Crailsheim und Schwäbisch Hall in der vergangenen Woche, bei denen wieder Wertsachen aus Autos verschwunden sind.

Anhand der Häufung kann man schon davon ausgehen, dass es sich dabei um eine Art Serie handelt.

Was den Ermittlern sofort aufgefallen ist: Als sie an den jeweiligen Tatorten ankamen, waren die Autos alle nicht abgeschlossen. Die Täter scheinen also ausdrücklich nach einfachen Zielen zu suchen, um dann die Chance zu ergreifen. Hier trifft die Redensart zu: Gelegenheit macht Diebe.

Polizei gibt Tipps und kontrolliert verstärkt

Fahrzeugpapiere, Geldbeutel, Schmuck, Elektronik - was die Diebe im Wagen finden, ist danach weg, so Ilg weiter. Daher warnt die Polizei und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, keine Wertsachen im Auto zu lassen und auch immer zu kontrollieren, ob das Auto wirklich abgeschlossen ist.

Polizei mit Infostand auf dem Marktplatz Mit einem Infostand will die Polizei auf dem Crailsheimer Wochenmarkt am 30. August von 9 bis 12 Uhr noch einmal auf die Gefahren hinweisen. Bürgerinnen und Bürger können Fragen stellen und bekommen Tipps, wie sie ihre Wertgegenstände sichern können. Die einfachsten Maßnahmen sind der Polizei zufolge: - Wertsachen immer mitnehmen, wenn man das Auto verlässt. - Das Fahrzeug immer abschließen. - Überprüfen, ob das Auto abgeschlossen ist. - Wer eine Garage hat, sollte sein Auto in der Garage parken.

Inzwischen achtet die Polizei bei Streifenfahrten verstärkt auf verdächtige Menschen in den Wohngebieten und bittet die Bevölkerung um Hinweise, sollte jemand etwas Verdächtiges mitbekommen. Wie hoch der Schaden bisher ist, dazu hat sich die Polizei bislang nicht geäußert.