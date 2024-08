per Mail teilen

Unbekannte haben Mitte dieser Woche Kupferstromkabel von einem Firmengrundstück in Erlenbach gestohlen. Die Heilbronner Polizei sucht jetzt Zeugen.

Kupferdiebe haben wieder zugeschlagen: Diesmal in Erlenbach (Kreis Heilbronn). Die Unbekannten haben in der Zeit zwischen Dienstag- und Donnerstagabend Kupferkabel im Wert von mindestens 11.000 Euro von einem Erlenbacher Firmengelände gestohlen.

Die Diebe müssen nach Polizeiangaben drei Kabeltrommeln mit Kupferstromkabeln vom Firmengrundstück über die Straße auf ein gegenüberliegendes Wiesenstück gerollt haben, um die Kabel zu verladen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen.

Kupferdiebe sind in BW immer wieder unterwegs

Regelmäßig schlagen Täter in Baden-Württemberg beim sogenannten Buntmetalldiebstahl zu, vor allem Regenrinnen und Fallrohre sind beliebt. Die Diebe sind schwer zu fassen und oft schnell wieder weg; sie sind laut Polizei vor allem abends und nachts unterwegs. Regenrinnen seien schnell abmontiert und die Teile auch nicht schwer. Für den Abtransport reicht ein Kombi.

Erst Ende Juli hatten Unbekannte in Bad Rappenau-Obergimpern (Kreis Heilbronn) mehrere Tonnen Kupfer gestohlen. Auch hier sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Bei dem Diebstahl in Bad Rappenau hatte ein Firmenmitarbeiter die Täter überrascht. Ein weißer Transporter konnte noch wegfahren, ein zweiter blieb stehen, die Männer flüchteten zu Fuß. Nach Polizeiangaben hatten die Autos bulgarische Kennzeichen.

Landet Buntmetall in Übersee?

Bauherren verstecken mittlerweile die Metallrohre oder nehmen andere Materialien. Doch wohin geht das gestohlene Metall? Genau sagen kann das niemand. Allerdings äußerte sich Ralf Schmitz, der Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Metallhändler und Recycler (VDM) in der Vergangenheit, gegenüber dem Tagesspiegel. Er vermutet, dass die Täter das Metall inzwischen sogar nach Übersee verschiffen, da es schwierig geworden sei, das geklaute Buntmetall in Deutschland loszuwerden. Denn bei jedem Verkauf würden die Personalien der Geschäftspartner erfasst. Und auch im Nachbarland Polen gebe es ein ähnlich gutes System. Zudem würden die VDM-Mitglieder immer über aktuelle Diebstähle informiert und wüssten genau, was gerade im Umlauf sein könnte.