Unbekannte reißen Dach von Gundelsheimer Aussegnungshalle

Auf dem Gundelsheimer Friedhof haben Unbekannte einen Großteil des Dachs der Aussegnungshalle abgerissen. Sie wollten vermutlich Kupfer stehlen. Kein Einzelfall in der Region.

Unbekannte haben in Gundelsheim (Kreis Heilbronn) die städtische Aussegnungshalle schwer beschädigt - vermutlich, um das Kupferdach zu stehlen. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Laut Polizei haben die mutmaßlichen Kupferdiebe in der Nacht auf Sonntag mit brachialer Gewalt fast das gesamte Kupferdach von der Unterkonstruktion der Aussegnungshalle gerissen. Am Sonntagmorgen wurde das Dach hinter der Halle auf dem Gundelsheimer Friedhof entdeckt. Dort wurde es von den Tätern vermutlich zur Abholung bereitgelegt. Warum das Edelmetall dann nicht abtransportiert wurde, ist noch unklar, so die Polizei. Sie schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro und bittet um Hinweise.

Ein großer Teil des Kupferdachs wurde von Unbekannten abgerissen - vermutlich um es zu stehlen. SWR

Kein Einzelfall - Diebe auch in Weinsberg

Auch in Weinsberg (ebenfalls Kreis Heilbronn) sind seit Monaten Kupferdiebe unterwegs. Vergangene Woche wurden mehrere Meter Kupferdachrinne aus einer Gartenkolonie gestohlen. Durch Kupferdiebstahl sind in Weinsberg im letzten Jahr allein an den städtischen Liegenschaften Schäden von über 10.000 Euro entstanden.