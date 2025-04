per Mail teilen

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen. Sie sollen zwei hochwertige Autos aus einem Autohaus gestohlen haben. Die beiden flüchteten. Doch die Polizei kam ihnen auf die Schliche.

Nach dem Diebstahl zweier hochwertiger Autos aus einem Autohaus in Heilbronn hat die Polizei zwei junge Männer festgenommen. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 20 und 16 Jahren schlugen laut Polizei ein Fenster des Autohauses ein. Dort nahmen sie sich die Schlüssel zweier Kundenfahrzeuge und flüchteten mit den Autos und zwei noch unbekannten Begleiterinnen.

Polizei schnappt Autodiebe: 20-Jähriger in U-Haft

Doch die Spritztour endete schneller als gedacht. Nur wenige Tage später kam die Polizei den beiden auf die Spur und stellte den 20-Jährigen samt geklautem Auto am 3. April im Heilbronner Stadtteil Neckargartach. Als die Polizei zugreifen wollte, gab der junge Mann Gas und flüchtete mit dem gestohlenen Wagen. Auf seiner Fahrt beschädigte er mehrere Fahrzeuge. Schließlich flüchtete er zu Fuß.

Bei der wilden Verfolgungsfahrt kam auch ein Streifenwagen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Gartenmauer. Die Polizei konnte den 20-Jährigen aber dennoch festnehmen. Ein Haftbefehl wurde erlassen.

Autoklau in Heilbronn: Diebe legen Geständnis ab

Sein 16-jähriger Komplize wurde wenig später in der Nähe des zweiten geklauten Wagens in Heilbronn-Horkheim geschnappt. Beide legten laut Polizei ein umfassendes Geständnis ab. Der 20-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen nach den zwei möglichen Mittäterinnen laufen weiter.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro.