Eine Betrugs- und Diebstahlserie an Geldautomaten beschäftigt die Polizei in Südbaden. Dabei späht ein Täter-Duo überwiegend ältere Menschen aus - bereits 13 Fälle sind bekannt.

Unbekannte haben im Raum Südbaden zahlreiche Bankkundinnen und Bankkunden betrogen und bestohlen. Laut dem Freiburger Polizeipräsidium handelt es sich bei den Tätern um zwei oder mehr bislang unbekannte Männer. Die Opfer waren meist ältere Menschen. Die Masche funktionierte nach Polizeiangaben jeweils so: Als die Kunden Bargeld am Geldautomaten abhoben, wurden sie von einem der Männer beobachtet und anschließend in ein Gespräch verwickelt. Der zweite Täter entwendete in dieser Zeit die vom Automaten wieder herausgegebene Kreditkarte.

Mit PIN und Karte Bargeld abgehoben

Kurze Zeit später hoben die Männer mit der ausgespähten PIN-Nummer und der jeweils gestohlenen Kreditkarte Geld ab. Die Vorfälle ereigneten zwischen Ende Juni und Ende Juli dieses Jahres. Laut Polizei sind mehrere Tatorte bekannt, an denen die Betrüger aktiv geworden sind.

In Staufen, Neuenburg am Rhein, Kirchzarten und Stegen (alle Kreis-Breisgau-Hochschwarzwald), Denzlingen (Kreis Emmendingen), Schönwald/Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis), Hornberg (Ortenaukreis), Freiburg sowie Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) wurde diese Diebstahlmasche beobachtet. Die Polizei vermutet, dass hier jeweils dieselbe Tätergruppierung am Werk ist, teils in unterschiedlicher Besetzung.

Polizei rät zu größter Vorsicht und gibt Tipps

Um einem solchen Diebstahl von PIN und Kreditkarte zu entgehen, rät die Kriminalpolizei Freiburg zu größter Vorsicht. Sie gibt folgende Tipps, um sich zu schützen: