Explosion in Wohnhaus in Wellendingen

In Wellendingen (Kreis Rottweil) ist es am Mittwochabend in einem Wohnhaus zu einer größeren Explosion gekommen. Was sie ausgelöst hat, ist unklar. Verletzt wurde niemand.

Eine heftige Detonation hat es am Mittwochabend in einem Haus in Wellendingen (Kreis Rottweil) gegeben: Die Druckwelle sei so heftig gewesen, dass neben Fenstern, Türen und Rollläden sogar Teile der Fassade abgefallen seien, berichtet ein Feuerwehrmann. Zur Ursache in Wellendingen ist noch nichts bekannt Völlig unklar ist, was die Explosion ausgelöst haben könnte. Das Haus hat keinen eigenen Gas-Anschluss. Auch ein Feuer als Ursache sei bislang unwahrscheinlich, zumal kein Brand entdeckt wurde, heißt es. Neben der örtlichen Feuerwehr und dem Rettungsdienst waren zusätzliche Kräfte aus dem Umland im Einsatz. Auch das Technische Hilfswerk wurde zur Unterstützung hinzugezogen. Bewohner sind nach Explosion bei Bekannten untergekommen Zum Zeitpunkt der Explosion waren drei Personen in dem Haus. Sie blieben unverletzt. Laut Polizei ist das Haus nicht einsturzgefährdet. Für die weiteren Ermittlungen wurde es aber beschlagnahmt. Die Bewohner sind bei Bekannten untergekommen.