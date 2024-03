Mutmaßliche Diebe geschnappt: Rund 100 Einbrüche

per Mail teilen

Die Kriminalpolizei Heilbronn hat drei mutmaßliche Mitglieder einer Einbrecherbande festgenommen. Das Trio soll in über 100 Garagen eingebrochen sein - nicht nur im Kreis Heilbronn.

Eine spezielle Ermittlungsgruppe der Polizei Heilbronn hat die mutmaßlichen Einbrecher Ende Februar aufgespürt. Die drei Männer gelten als Köpfe einer Einbrecherbande. Das Trio soll seit November vergangenen Jahres in über 100 Garagen und 19 Fahrzeuge eingebrochen sein.

Durch intensive Ermittlungen (...) ist es gelungen, die mutmaßlichen Köpfe einer Einbrecherbande aus dem Verkehr zu ziehen.

Einbrecherbande war in vier Landkreisen aktiv

Bei ihren Diebeszügen sollen die Tatverdächtigen im Landkreis Heilbronn, im Rhein-Neckar-Kreis, dem Enzkreis und dem Landkreis Karlsruhe aktiv gewesen sein. Bereits Mitte November war den Ermittlern aufgefallen, dass es immer mehr Garagen-Einbrüche im Bereich des Polizeipräsidiums Heilbronn gab. Daraufhin wurde die Ermittlungsgruppe "Garage" eingerichtet.

Diebesgut im Wert von über 100.000 Euro sichergestellt

Bei der Durchsuchung von Wohnungen in Gundelsheim und Siegelsbach (beides Kreis Heilbronn) wurden zunächst zwei Tatverdächtige festgenommen und Diebesgut - hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge - im Wert von über 100.000 Euro sichergestellt. Einen Tag später wurde in Gundelsheim ein dritter Mann festgenommen. Die Männer im Alter von 26, 29 und 40 Jahren sitzen bereits in U-Haft.