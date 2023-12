In Bad Rappenau sind in der vergangenen Woche insgesamt 28 Garagen aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter waren wohl vor allem in der Nacht in Wohngebieten aktiv.

Die Anzahl ist außergewöhnlich. Wie die Polizei Heilbronn berichtet, haben unbekannte Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag 23 Garagen in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) aufgebrochen. Demnach stachen die Täter unter anderem mit einem spitzen Gegenstand ein Loch in das Blech einer Garage und konnten so das Tor öffnen. Schon in den Nächten zwischen Mittwoch und Freitag waren in Bad Rappenau fünf weitere Garagen aufgebrochen worden - insgesamt spricht die Polizei also von 28 Einbrüchen. Fahrräder gestohlen Über das Diebesgut ist bislang nur bekannt, dass zwei Pedelecs und ein E-Scooter im Gesamtwert von rund 8.000 Euro gestohlen wurden. Ob die 28 Fälle allerdings zusammenhängen und von einer Tätergruppe verübt wurden, muss noch ermittelt werden. Die Polizei Eppingen sucht daher Zeugen, die in den Nächten verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere Hinweise auf die möglichen Täter geben können.