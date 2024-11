Blitzschneller Einbruch in Heilbronner Kaufhaus - Diebe flüchtig

Nach einem Blitzeinbruch in die Heilbronner Filiale von Galeria Kaufhof sucht die Polizei dringend nach Zeugen, bisher ohne Ergebnis.

Die Einbrecher kamen in der Nacht zum Mittwoch. Gegen 1:40 Uhr schlugen sie eine Scheibe ein und hatten sich dann an den Schmuckvitrinen zu schaffen gemacht. Zwei wurden kurzerhand eingeschlagen und Schmuck von unbekanntem Wert gestohlen. Dann flüchteten der oder die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, bis Donnerstagfrüh konnte noch niemand festgenommen werden.

Überwachungskamera zeigt Vorgehen

Nach dem Alarm- und Videoprotokoll dauerte der Einbruch vermutlich nur rund 90 Sekunden. Deshalb spricht die Polizei in einer Mitteilung auch von einem "Blitzeinbruch in Kaufhaus" und fragt im gleichen Atemzug: "Wer hat was gesehen?". Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen in der Nacht machen können.

Galeria Kaufhof immer wieder Ziel von Einbrechern

Immer wieder sind die Galeria Kaufhof-Filialen Ziel von Einbrechern. Erst Anfang Oktober dieses Jahres gab es einen Einbruch in eine Galeria Kaufhof in Stuttgart, im August war eine Filiale in Köln das Ziel und Anfang des Jahres sind Einbrecher in Viernheim eingebrochen. Eine begehrte Beute ist immer wieder Schmuck.