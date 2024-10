An nur einem Tag war ein Diebespärchen in Wertheim in gleich 20 Läden aktiv - und nutzte ein getragenes Kleinkind als Versteck für die Beute. Doch die Polizei kam dahinter.

Eine Diebestour durch gleich 20 Läden an nur einem Tag: Ein 35-jähriger Mann und eine 27-jährige Frau waren mutmaßlich Anfang Oktober auf Beutejagd in einem Outlet Center in Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Wie die Polizei am Montag berichtete, stahlen sie Klamotten, Schmuck und Drogerieartikel. Dabei benutzte das Paar in mindestens einem Laden ein auf dem Arm getragenes Kleinkind als Versteck für ihre Beute. Die Diebe verursachten einen Gesamtschaden im oberen vierstelligen Bereich.

Diebeszug in Outlet Center: Verdächtige kommen aus Hessen

Nachdem die mutmaßlichen Diebe ihren Beutezug beendet hatten, haben sie ihr Diebesgut in ein Auto mit Kennzeichen des Main-Taunus-Kreises geladen, heißt es von der Polizei. Als die Beamten die Wohnung des Paares in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) in Hessen durchsuchte, wurde die Beute aus dem Outlet Center in Wertheim gefunden. Aktuell sind die Beschuldigten wieder auf freiem Fuß.

Die Diebe konnten bei ihrem Beutezug Ware im oberen vierstelligen Bereich stehlen. Polizeipräsidium Heilbronn

Ladendiebstähle steigen an

Insgesamt sind in Heilbronn-Franken die Ladendiebstähle im vergangenen Jahr stark angestiegen. Die Polizei spricht von einer Steigerung um 30 Prozent. Besonders die professionelle Bandenkriminalität mache den Ladenbesitzern zu schaffen.