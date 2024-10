Gasflasche bei Brand in Ittlingen explodiert

Bei einem Brand in Ittlingen ist am Samstagabend in einem Wohngebiet eine Gasflasche explodiert. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Das Feuer in einem Anbau in Ittlingen (Kreis Heilbronn) drohte auf mehrere Wohnhäuser und eine Lagerhalle überzugreifen. In dem Anbau und der Lagerhalle befanden sich laut der Feuerwehr Ittlingen mehrere Gasflaschen. Einsatz Report 24 Der Polizei zufolge explodierte die Gasflasche eines untergestellten Wohnwagens. Die Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und einige Gasflaschen bergen bevor sich die Flammen weiter ausbreiteten. Die Einsatzkräfte räumten mehrere Wohnhäuser in der Nachbarschaft. Verletzt wurde niemand. Mehrere Feuerwehren aus der Umgebung waren mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Ein Übergreifen auf die Lagerhalle und Wohnhäuser konnte verhindert werden. Einsatz-Report 24 Aufflammende Glutnester machten Nachlöscharbeiten nötig - nach einigen Stunden war der Brand gelöscht. Die Brandursache ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fanden am Brandort Handwerkerarbeiten statt. Zwischenzeitlich schlugen die Flammen 20 Meter hoch, am Himmel stand eine größere Rauchsäule.