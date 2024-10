Die Familie Hörtling hofft, an Weihnachten ihre Bäckerei in Bad Friedrichshall endlich wieder eröffnen zu können. Ein Feuer hatte 2023 Wohnhaus und Bäckerei komplett zerstört.

In Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) laufen auf dem Gelände der Bäckerei Hörtling noch Bauarbeiten in der Produktion und am Verkaufsraum. Eigentlich wollte die Familie schon am 14. Oktober wieder eröffnen, doch es fehlte auf der Baustelle an Material und Handwerker waren im Urlaub. Jetzt ist der Eröffnungstermin für Weihnachten anvisiert. Dann soll es auch ein großes Fest für alle geben, die geholfen haben, sagt Bianca Hörtling-Sosko. Wohnhaus und Bäckerei der Familie fielen im Jahr 2023 einem Brand zum Opfer.

Im Hof spielen Bernd und Bianca in einer Arbeitspause Ball mit dem Hund. "Es macht mich glücklich, sie so zu erleben", sagt Sohn Fabian. Denn seit der Nacht vor gut einem Jahr, in der die Familie ihre Existenz verlor, liegt eine harte Zeit hinter den Hörtlings. Die ersten Monate traute sich Bianca nicht mehr auf das Grundstück, mittlerweile ist das kein Problem mehr. Nach einem zermürbenden Streit haben sie mittlerweile einen Vergleich mit der Versicherung geschlossen. Dort, wo sich anfangs der Brandschutt des Wohnhauses noch meterhoch türmte, stehen jetzt zwei der vier neuen Tiny Houses. Die anderen beiden folgen bald. Im Januar will die Familie dort einziehen. Bei einem normalen Hausbau hätten sie deutlich länger warten müssen.

Söhne wollen Tradition der Bäcker-Familie fortsetzen

Bernd Hörtling sind die Strapazen anzumerken, doch er lässt sich nicht unterkriegen. Seit einem Jahr konnte er, bis auf eine Ausnahme an Pfingsten in einer Bäckerei in Mosbach-Neckarelz (Neckar-Odenwald-Kreis), nicht mehr backen. Sichtlich stolz verkündet er, dass auch Sohn Lukas und Stiefsohn Fabian sich nun entschieden haben, in den Bäckereibetrieb einzusteigen. Im Januar werde Fabian bei ihm in die Lehre gehen. Die Familie blickt auf eine 125-jährige Bäckerei-Tradition zurück. "Es kann also weitergehen", sagt Bernd.

Eröffnungsfest als Dankeschön

Nach dem Brand gab es eine Welle der Solidarität in Bad Friedrichshall. Noch gut ein halbes Jahr lang sei sie immer wieder gefragt worden, ob sie noch Hilfe brauchen, sagt Bianca. Irgendwann hätten sie jedoch alles gehabt. Die Hörtlings wollen mit dem Fest zur Eröffnung auch ihren Dank an alle, die geholfen haben, ausdrücken. Von der Feuerwehr, über das THW, den Nachbarn, Freunden, Verwandten, Spendern bis zum Bürgermeister, zählt Bianca auf.

