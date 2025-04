Eigentlich wollte die Frau einparken - doch eine Verwechslung von Gas und Bremse endete am Friedhof mit einer kaputten Hecke, einem demolierten Eingangstor und Beulen im Auto.

Eine 83-Jährige wollte in Eberstadt (Kreis Heilbronn) am Mittwochvormittag eigentlich nur ihren Wagen in der Friedhofstraße parken. Doch dabei verwechselte sie wohl Gas und Bremse. Der Wagen fuhr los, durchbrach eine Hecke und blieb auf dem Friedhof stehen. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Eine Frau durchbrach mit ihrem Auto die Hecke am Friedhof Eberstadt, weil sie Gas und Bremse verwechselte - die Spuren sind noch sichtbar. SWR Simon Bendel

Gas statt Bremse: Eingangstor gerammt, in Steinpfeiler gekracht

Von dort aus wollte die Frau dann herunterfahren und steuerte das Eingangstor an, rammte dieses jedoch dabei mit ihrem Auto. Der Versuch, daraufhin den Rückwärtsgang einzulegen, brachte ebenfalls keinen Erfolg: Die Fahrerin Frau krachte gegen einen Steinpfeiler und das Schild des Friedhofs. Die 83-Jährige blieb trotz der Kollisionen unverletzt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, dazu konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Vor einer Woche: Mann kracht auf Friedhof in Ludwigsburg

Ein ähnlicher, aber deutlich dramatischerer Vorfall ereignete sich erst vergangene Woche: Ein 86-Jähriger fuhr in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) mit seinem Auto auf einen Friedhof und beschädigte rund 50 Gräber. Weil sich der Wagen überschlug und brannte, wurde der Mann schwer verletzt.