Die Heeresflieger in Niederstetten haben seit Donnerstag einen neuen Kommandeur. Zu seiner Amtseinführung forderte der Oberst eine dringende Aufrüstung der Bundeswehr.

In Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) hat Roger Kahle-Specht am Donnerstag die Führung des Transporthubschrauberregiments 30, der "Tauberfranken", übernommen. In "bewegten Zeiten", wie der Oberst bei seiner Amtsübernahme sagte. Gleichzeitig betonte er die Dringlichkeit, eine glaubhafte Abschreckung aufzubauen. Die Bundeswehr müsse dringend aufrüsten. Verglichen mit anderen Bereichen gehe es dem Regiment in Niederstetten zwar relativ gut, so Kahle-Specht. Doch es gibt Mängel in den Bereichen Logistik und Munition.

Da muss erheblich nachgesteuert werden.

Bald mehr Geld dank Lockerung der Schuldenbremse?

Die geforderte Finanzspritze könnte bald kommen. CDU und SPD verhandeln aktuell über die nächste Regierung. Sie wollen die Schuldenbremse lockern. Dazu soll ein "Sondervermögen" von 500 Milliarden Euro für Infrastruktur und Verteidigung geschaffen werden. Auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) setzt sich für den Ausbau der Rüstungsindustrie in Baden-Württemberg ein. Er sieht das Potenzial, dass die Branche in seinem Bundesland ein stärkerer Industrie-Schwerpunkt werden könnte.

Am Donnerstag wurde Roger Kahle-Specht zum neuen Kommandeur der Heeresflieger in Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) ernannt. SWR Simon Bendel

"Was abgerüstet wurde, muss wieder aufgerüstet werden"

Nicht nur bei Munition und Logistik, sondern auch bei der Truppenstärke gilt: "Was abgerüstet wurde, muss wieder aufgerüstet werden", meint Oberst Kahle-Specht. An einer Wiedereinführung der Wehrpflicht führe deshalb in diesen bewegten Zeiten "kein Weg vorbei." Entsprechend müsse auch die Unterbringung der Soldaten gewährleistet und die Infrastruktur entsprechend ausgebaut werden.

Derzeit bereitet sich das Regiment intensiv auf seinen nächsten Auftrag als Teil der NATO-Ostflanke vor. Die Hubschrauber der "Tauberfranken" sind ein wichtiger Eckpfeiler der Bündnisverteidigung. Sie gelten als seltene Ressource und sind deshalb sehr begehrt. Schon im nächsten Monat werden sie bei einer NATO-Übung in Litauen eingesetzt.