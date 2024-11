Einbrecher halten Heilbronner Polizei in Atem

Zu einer Welle von Einbrüchen kam es am Wochenende im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn.

Eine Welle an Einbrüchen hat die Polizei am Wochenende registriert. Eine "hohe Anzahl" an Einbrüchen habe das Polizeipräsidium Heilbronn beschäftigt, heißt es in einer Mitteilung. Mehrere Einbrüche gab es in Leingarten (Kreis Heilbronn). Dort wurde in Gartengrundstücken eingebrochen und in einem Einfamilienhaus. In Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) und Heilbronn wurde in Gaststätten eingebrochen, vier weitere Einbrüche gab es im Main-Tauber-Kreis in Bad Mergentheim und Lauda-Königshofen. Die Ermittlungen laufen.

Polizei warnt und ruft zur Wachsamkeit auf

Mit dem Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko von Einbrüchen, die Polizei appelliert deswegen, wachsam zu sein und Präventionsmaßnahmen zu treffen, wie beispielsweise Zeitschaltuhren für Beleuchtung, um Anwesenheit zu simulieren und Fenster und Türen bei Abwesenheit stets zu verschließen.

Einbrecher nutzen in vielen Fällen die frühen Abendstunden, wenn viele Menschen noch unterwegs oder bei der Arbeit sind, so die Polizei. Schwach beleuchtete Häuser oder Wohnungen wirken dann schnell verlassen und bieten Tätern ideale Bedingungen für unbemerkte Einbrüche.