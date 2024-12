Durch einen Unfall krachte ein Auto in die Wand einer Fahrzeughalle eines Autohauses in Ilshofen. Er wurde leicht verletzt. In der Wand ist nun ein Loch.

Ein Auto ist am Sonntag in Ilshofen (Kreis Schwäbisch Hall) in die Fahrzeughalle eines Autohauses gefahren. Wie die Polizei mitteilte, ist in der Wand der Halle nun ein metergroßes Loch. Schuld daran ist ein Vorfahrtsunfall zwischen dem Autofahrer und einem Lkw. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Vorfahrt missachtet: Auto kracht in Hallenwand Zuvor nahm ein Lkw dem 39-jährigen Autofahrer die Vorfahrt. Das Auto streifte das Heck des Lkws und kam von der Fahrbahn ab. Dort streifte es noch einen Baum, bevor es die rund 40 Zentimeter dicke Betonwand der Halle eines Autohauses durchschlug. Laut Polizei ist die Wand nicht einsturzgefährdet. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 120.000 Euro.