Die Stadt Stuttgart will das Weindorf durch neue Maßnahmen vor einem möglichen Messerangriff schützen. Der Oberbürgermeister erlässt dafür extra eine Polizeiverordnung.

Nach dem Anschlag im nordrhein-westfälischen Solingen mit drei Toten und acht Verletzten beim Stadtfest verschärft die Stadt Stuttgart die Sicherheitsvorkehrungen für das am Mittwoch beginnende Weindorf. Das erfuhr der SWR am Montag von der Stadt Stuttgart.

Waffenverbotszone und mehr Polizeikontrollen auf Stuttgarter Weindorf

Das Stuttgarter Weindorf findet auf dem Markt- und dem Schillerplatz statt und liegt damit innerhalb der im Jahr 2023 eingeführten Waffenverbotszone. Während des Festes sollen die strengeren Regeln rund um die Uhr gelten, das teilte die Stadt Stuttgart nun mit. Bislang waren diese aufs Wochenende beschränkt. Außerdem soll es während des Weinfestes verstärkt Polizeikontrollen geben. Dafür will Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) eine Polizeiverordnung erlassen.

Das ist ein Signal, dass wir reagieren, auf das, was passiert ist.

Waffenverbotszone für die gesamte Dauer des Weindorfs

Bereits vor wenigen Wochen hatte die Stadt Stuttgart eine Ausweitung der Waffenverbotszone geprüft. Hintergrund waren mehrere blutige Messerattacken in der Stadt in diesem Sommer. Erst Ende Juli hatte ein 17-jähriger Syrer drei Menschen mit einem Messer angegriffen. Ein Garant, dass sich Vorfälle wie in Solingen nicht wiederholen, seien die jetzt getroffenen Maßnahmen allerdings nicht, heißt es von der Stadt.

Es ist eine Möglichkeit allen klar zu machen: Ihr braucht kein Messer und jedes Messer ist eines zu viel.

Keine Einlasskontrollen und Absperrungen beim Weindorf

Anders als beispielsweise bei der Fußball-EM im Sommer wird es beim Weindorf allerdings keine Einlasskontrollen geben. Das Weindorf sei durch seine Lage zu offen, so der Leiter des Stuttgarter Ordnungsamtes Albrecht Stadler auf Nachfrage des SWR. Das Konzept sei bereits zuvor auf eine abstrakte, erhöhte Gefährdungslage abgestimmt gewesen.