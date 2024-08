Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SDP) will die Waffenverbotszone noch vor dem Weindorf auf die Innenstadt ausweiten. Er reagierte damit am Sonntag auf den Anschlag in Solingen.

"Spätestens bis zum Weindorf" soll in der Heilbronner Innenstadt eine Waffenverbotszone gelten. Das gab der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel am Sonntag bekannt. Für die Umsetzung bleiben also nur eineinhalb Wochen. Am 5. September startet das jährliche Großereignis. Mergel reagierte damit auf den Anschlag im nordrhein-westfälischen Solingen. Drei Menschen waren am Freitagabend auf einem Stadtfest getötet worden. Weitere acht Personen wurden teils lebensgefährlich verletzt. Heilbronn: Waffenverbotszone soll erweitert werden Mergel fordert damit eine deutliche Erweiterung der bestehenden Waffenverbotszone rund um den Heilbronner Bahnhof. Diese hatte der Gemeinderat beschlossen, sie gilt seit Juni. In dem Areal dürfen Menschen keine Messer oder waffenähnliche Gegenstände mehr mit sich führen. Im Hauptbahnhof und dessen Umfeld ist das Führen von Waffen oder Messern mit feststehender oder feststellbarer Klinge mit einer Klingenlänge über vier Zentimetern nicht erlaubt. Eine Waffenverbotszone biete der Polizei Rechtssicherheit und gebe Bürgerinnen und Bürgern mehr Sicherheit, heißt es bei der Stadt Heilbronn. Wer in diesem Bereich mit einer Waffe erwischt wird, dem drohen hohe Geldbußen. Laut Stadtverwaltung können diese bis zu 10.000 Euro betragen. Blick auf das Heilbronner Weindorf (Archivbild). Pressestelle Stadt Heilbronn Heilbronner Weindorf: Über 200.000 Gäste erwartet Zum jährlichen Heilbronner Weindorf rechnen die Veranstalter mit über 200.000 Besucherinnen und Besuchern. An elf Tagen finden sie rund um das Rathaus zahlreiche Essens- und Getränkestände. Neben der Polizeipräsenz auf dem Fest waren in der Vergangenheit als Gefahrenabwehr vor allem Betonpoller sichtbar.