Stadt Stuttgart prüft Ausweitung der Waffenverbotszone

Die Stuttgarter Stadtverwaltung, prüft ob die Waffenverbotszone in der Landeshauptstadt ausgeweitet werden kann. In den vergangenen Wochen gab es in Stuttgart mehrere blutige Messerattacken. Zuletzt hatte ein 17-Jähriger Syrer drei Menschen mit einem Messer in der Stuttgarter Innenstadt zum Teil schwer verletzt.