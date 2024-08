Wie sind die Öffnungszeiten? Was gibt es Neues? Wie viel kostet ein Viertele? Wie finde ich veganes Essen auf dem Stuttgarter Weindorf? Alle Antworten gibt es hier im Überblick.

Ab Mittwoch werden auf dem Stuttgarter Weindorf wieder Viertele aus der Region geschlotzt. Das Fest geht bis zum 8. September und findet auf dem Marktplatz, dem Schillerplatz und in der Kirchstraße statt. Auch dieses Jahr gibt es wieder die Kulturlaube mit verschiedenen Veranstaltungen. Einen detaillierten Lageplan mit allen Lauben finden Sie hier.

Das Stuttgarter Weindorf hat vom 28. August bis zum 8. September täglich von 11:30 bis 23 Uhr geöffnet. Donnerstags bis sonntags geht es sogar eine Stunde länger. Wer nach dem Besuch noch in Feierlaune ist, kann von Donnerstag bis Samstag ab circa 23 Uhr in den Club "Schräglage" auf die Weindorf-Aftershow-Party gehen.

Das Stuttgarter Weindorf wird digital: Erstmals gibt es in der App "UpVisit" einen interaktiven Lageplan, in dem man beispielsweise nachschauen kann, in welchen Lauben vegetarisches und veganes Essen angeboten wird. Neu mit dabei als Gastronomen sind die "Weinbar Sitt" und das Wangener Lokal "Spelunke".

Das Viertele Rot- oder Weißwein gab es im vergangenen Jahr noch ab fünf Euro. Dieses Jahr wird der Genuss etwas teurer. Vereinzelt sind auf den Getränkekarten der Wirte Angebote zwischen 5,50 und 6 Euro zu finden. In einigen Lauben gibt es aber Aktionen wie eine "Happy Hour" oder Mittagsangebote, bei denen ein Viertele günstiger als am Abend angeboten wird.

Der Weindorf-Treff findet dieses Jahr vom 2. bis 4. September in der Kulturlaube vor der Alten Kanzlei statt. Bei der Talkrunde werden unter anderem Fußball-Europameister Hansi Müller und die Württembergische Weinkönigin Larissa Salcher zu Gast sein. Moderiert werden die Weindorf-Treffen von SWR4-Moderatorin Diana Hörger und Tom Hörner von "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung".

SWR-Reporterin Bernice Tshimanga war vergangenes Jahr auf dem Stuttgarter Weindorf unterwegs und hat sich unter anderem die Kulturlaube angeschaut, die es 2023 zum ersten Mal gab:

Am Dienstag, 3. September, werden in der Kulturlaube nach alter Tradition Trauben gepresst. Neu ist in diesem Jahr, dass Teams die Trauben um die Wette mahlen. Zu den Teilnehmern werden auch Politiker zählen. Einen Tag später gibt es in der Weinlaube ab 19 Uhr die "Stunde der Vielfalt". Am 1. und 8. September gibt es jeweils ab 11:30 Uhr einen ökumenischen Weindorf-Gottesdienst. An diesen beiden Sonntagen finden in der Kulturlaube und auf dem gesamten Weindorf-Gelände auch die Familientage statt, mit Kinderschminken und einem Spielangebot. Das komplette Programm finden Sie hier.