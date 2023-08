Am Mittwoch hat das 47. Stuttgarter Weindorf begonnen. Wie immer steht Regionalität an oberster Stelle. Allerdings sind die Preise fürs heimische Viertele angestiegen.

Das Stuttgarter Weindorf findet bis zum 10. September auf dem Marktplatz, in der Kirchstraße und auf dem Schillerplatz statt. Geöffnet hat es täglich von 11:30 bis 23 Uhr und am Wochenende sogar bis 24 Uhr. Mittwochs bis samstags gibt es erstmals Aftershow-Partys im Club "Schräglage". Und auch sonst ist einiges geboten.

Dieses Jahr schenken 29 Wirtinnen und Wirte auf dem Weindorf aus. Einen Lageplan gibt es hier. In allen Lauben werden regionale Speisen und Getränke angeboten. Wer trotzdem heimlich Champagner, der aus Frankreich kommt, ausschenkt, dem droht eine Geldstrafe. "Wir machen das rein zum Schutz unserer Winzerinnen und Winzer aus der Region", erklärt Bärbel Mohrmann vom Veranstalter Pro Stuttgart. "Wir sind ein regionales Fest und das wollen wir bewahren. Das ist unsere Tradition."

Wein nicht teurer als sonst in Restaurants

Das Viertele Rot- oder Weißwein gibt es ab fünf Euro. "Es ist ein kleines bisschen teurer als letztes Jahr. Ich hätte gedacht, dass der Sprung wegen der Inflation noch größer wird", sagt Bärbel Mohrmann. Die Preise seien nicht teurer als anderswo in der Gastronomie.

Mehr Kultur durch neue Laube auf dem Stuttgarter Weindorf

Neu ist in diesem Jahr eine Kulturlaube an der Ecke zum Schillerplatz direkt am Eingang des Weindorfs. Auf der Bühne sollen über 35 verschiedene Künstlerinnen und Künstler aus der Region auftreten. "Wir hatten die Idee, um diesen Platz zu beleben und die Kultur wieder aufs Weindorf zu bekommen", erklärt Bärbel Mohrmann. Unter anderem findet dort auch der SWR4 Weindorf-Treff statt. Zu den Gästen zählen unter anderem die württembergische Weinkönigin Carolin Golter, SWR-Wetterreporter Michael Kost oder auch Musical-Star Aisata Blackman. In der neuen Kulturlaube finden auch die traditionellen Gottesdienste statt.

Auch der VfB Stuttgart ist in diesem Jahr mit einer Laube auf dem Weindorf vertreten. Der Erlös soll an die neue Vereinsstiftung "Brustring der Herzen" gehen. Fans dürfen sich auf Autogrammstunden freuen, außerdem sollen Altstars beim Ausschank helfen.