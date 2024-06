Unbändige Freude nach dem 2:0-Sieg der Deutschen im Achtelfinale der EURO 2024 gegen Dänemark. Beim Public Viewing auf dem Schlossplatz in Stuttgart entlud sich die Anspannung in Jubel.

0:00 Uhr Noch ein Sieg... und ein Olé Olé zum Abschied! Eine letzte Überraschung im Pressezentrum. Ich hab tatsächlich das Tippspiel gewonnen und einen süßen kleinen Minipokal gewonnen. Yey! Damit kann man Feierabend machen. Schön war's wieder, wir sehen uns spätestens zum "Heimspiel" am Freitag in Stuttgart! SWR-Reporterin Anna Knake hat es beim Presse-Tippspiel tatsächlich gerockt: Mit ihrem 2:0 für das Viertelfinale Deutschland-Dänemark heimst sie den Pokal ein. SWR AUTOR/IN Anna Knake Fabian Ziehe

23:45 Uhr Jubel auf dem Schlossplatz - 50.000 Fans waren heute da Ein großes Fest auf dem Schlossplatz: 50.000 Fans waren heute insgesamt beim Public Viewing auf dem Schlossplatz in Stuttgart - und am Ende jubelten die deutschen Fans. Jubel auf dem Schlossplatz: Mit dem Abpfiff kannte die Freude kein Limit mehr bei den Fans. SWR Anna Knake

23:19 Uhr Geschafft! Deutschland ist im Viertelfinale! Ist das schön, so schön, so schö-ö-ön! Deutschland ist im Viertelfinale - und das nächste "Heimspiel" steht an! Am kommenden Freitag, 5. Juli, wird um 18 Uhr in der Stuttgart Arena gespielt!

23:10 Uhr Corso fahren? Das gilt es zu beachten! Spät ist es geworden - aber das hält Euch vom Corso nicht ab? Na dann: Krönchen richten, Fähnchen raus und ab geht's - mit diesen kleinen Ermahnungen. Wir sind ja schließlich in Deutschland...

23:08 Uhr Toben und Jubel: So feierte Stuttgart das 2:0 durch Musiala Erlösender Jubel auf dem Schlossplatz in Stuttgart: Jamal Musiala sichert mit seinem 2:0 in der 68.Minute die führung ab im Viertelfinale Deutschland gegen Dänemark bei der EURO 2024.

23:04 Uhr Statistik - so wichtig! Liebe Freunde unseres Liveblogs: Noch vor Beginn der Partie haben wir euch gefragt, wo Ihr euch das Viertelfinal-Spiel anschaut. Un da beim Fußball mittlerweile Statistik so wichtig ist, wollen wir auch unsere Zahlen liefern: Exakt 78,4 Prozent von euch schauen sich das Spiel gemütlich zu Hause an - na ja, zumindest Ihr alle, die ihr schon vor dem Spiel mit abgestimmt habt. Noch mehr Zahlen? Okay: Nur 0,9 Prozent sind auf dem Schlossplatz in Stuttgart - schöne Grüße auf diesem Weg! 4,3 Prozent sind anderswo beim Public Viewing, 9,5 Prozent schaun mit Bekannten und Freunden und 6,9 Prozent sind arme Seelen, die mit dem Handy vorlieb nehmen müssen. Und keiner von euch ist im Stadion in Dortmund. Keiner?

22:50 Uhr Toooooor! Das 2:0! "Berlin Berlin wir fahren nach Berlin", tönt es in den Mengen auf dem Schlossplatz in Stuttgart. Jamal Musiala legt in der 68. Minute zum 2:0 nach. Wenn das Spiel so bleibt geht es fürs Viertelfinale aber erstmal zurück in den Kessel!

22:49 Uhr So jubelte der Schlossplatz Stuttgart über das 1:0 Elfmeter nach einem Handspiel der Dänen: Kai Havertz macht das 1:0 im Achtelfinalspiel in Dortmund. Der Schlossplatz in Stuttgart feierte frenetisch.

22:27 Uhr Schreck... und Jubel: Erst fast das 0:1, nun die Führung! Tooooor! Was war das? Erst zählt ein Tor doch nicht, die Dänen gehen nicht 0:1 in Führung. Und dann der Elfmeter für Deutschland, Havertz trifft zum 1:0! Auf dem Schlossplatz in Stuttgart wechseln sich Entsetzen, Fangesänge und grenzenloser Jubel ab. Verrückt. Völlig verrückt!

22:19 Uhr Hoffen auf die zweite Halbzeit in Ludwigsburg Auch im Uferstüble Biergarten in Ludwigsburg Hoheneck fiebern die Fans gespannt mit. 1.200 Plätze hat der Biergarten, fast jede Bank ist belegt. Die kurze Unwetterpause in Dortmund wurde hier direkt genutzt, um Getränke nachzufüllen. Weiterhin sind die Fans zuversichtlich, dass Deutschland ins Viertelfinale einziehen wird. Mit Deutschlandflaggen, -hüten und natürlich Trikots feuern sie die Nationalelf an. Beim Public Viewing im Uferstüble-Biergarten in Ludwigsburg schaut man guten Mutes der zweiten Halbzeit entgegen. SWR Frederike Hagedorn AUTOR/IN Frederike Hagedorn

22:09 Uhr Nur 0:0 in Dortmund - Unzufriedenheit in Stuttgart zur Pause Kritische Blicke auf die Leinwand: Zur Halbzeit sind die Fans auf dem Schlossplatz in Stuttgart nicht wirklich happy. Hoffen wir mal, dass in der zweiten Halbzeit das 1:0 für Deutschland fällt. Die Stimmung auf dem Schlossplatz war etwas gedämpft nach dem 0:0 zur Halbzeit beim Viertelfinale Deutschland gegen Dänemark. SWR Anna Knake

21:45 Uhr Spielunterbrechung in Dortmund - Stuttgart nimmt Platz Durch die Lautsprecher hört man es aus Dortmund richtig laut donnern, Blitze zucken, das Spiel ist unterbrochen. Das Wetter auf dem Schlossplatz scheint sich aber zu halten. Ein leichter Wind weht, aber das ist bei dem schwülen Wetter super - obwohl man ihn in der Menge wenig merkt. Man setzt sich - immerhin, die Bilder aus Dortmund sind sagen wir mal: erfrischend. Spielunterbrechung in Dortmund beim Viertelfinale: Die Fans beim Public Viewing in Stuttgart nehemn Platz auf dem Schlossplatz. SWR Anna Knake

21:27 Uhr Schlossplatz ist dicht Trotz der drohenden Unwetter haben sich 30.000 Fans auf dem Schlossplatz eingefunden - die Obergrenze an Publikum ist also erreicht.

21:00 Uhr Anpfiff! Das Achtelfinale Deutschland-Dänemark geht los! Und Anpfiff! Auf dem Schlossplatz wurde bis gerade noch getanzt und gesungen. Jetzt klatschen tausende Menschen und fiebern von Minute eins an mit. Anpfiff beim Spiel Deutschland-Dänemark: Die Stimmung beim Public Viewing auf dem Schlossplatz ist ausgelassen. SWR Katja Trautwein

20:55 Uhr Vor dem Anpfiff: Der Schlossplatz tanzt! Die Luft: schwül. Der Himmel: bedeckt. Die Stimmung auf dem Schlossplatz in Stuttgart: vor dem Siedepunkt!

20:52 Uhr Für den Fall der Fälle: Die Feuerwehr steht bereit Hoffentlich gibt es keinen Bedarf heute beim Spiel Deutschland gegen Dänemark. Aber wenn es ernst wird, dann steht die Feuerwehr Stuttgart bereit. Ich habe die Wehr bei ihrem Einsatz zur Euro 2024 vor ein paar Tagen begleitet: AUTOR/IN Anna Knake

20:46 Uhr Banger Blick zum Himmel - und in die Wetterprognose Es könnte ungemütlich werden während des Achtelfinales Deutschland gegen Dänemark. Aus dem Südwesten ziehen Unwetter und Starkregen auf. Noch gibt es für Stuttgart keine Warnungen durch Polizei oder Veranstalter - und es sind bislang auch nur vereinzelt Tropfen gefalle. Trotzdem geht der bange Blick in den Himmel. Video herunterladen (37,2 MB | MP4)

20:32 Uhr Deutliches Ding oder knappe Kiste? So tippen die Fans in Stuttgart Wie wird das Viertelfinale der EURO 2024 zwischen Deutschland und Dänemark ausgehen? Die Fans in Stuttgart haben da klare Vorstellungen, beziehungsweise Erwartungen.

20:32 Uhr Weniger als eine halbe Stunde bis zum Anpfiff! Weit mehr als 20.000 Fan sind schon auf den Schlossplatz geströmt, das Limit von 30.000 Personen dürfte bald erreicht sein. Der erste Wellenbrecher hatte sich zwischenzeitlich geleert - die meisten Italien-Fans scheinen nach Hause gegangen zu sein. Jetzt ist der eindeutige Dresscode: Pinkes oder weißes Trikot! Beim Public Viewing auf dem Schlossplatz ist es schon sehr voll. Das Limit von 30.000 Fans wird bald erreicht sein. SWR Anna Knake Und es wird auch wieder tummelig: Bis vor ein paar Minuten saßen viele Fans noch auf dem Boden - kein Wunder bei dem schwülen Wetter. Langsam kommt jetzt aber die Energie zurück: Die Fans sind wieder auf den Beinen. Vorfreude, Spannung, Stimmung...

19:45 Uhr Schweiz bezwingt Italien mit 2:0 - Eidgenossen im Viertelfinale Endstand beim Spiel Schweiz gegen Italien im Berliner Olympiastadion: Das Team der Eidgenossen gewinnt mit 2:0 und zieht damit ins Viertelfinale ein. Schon in der ersten Halbzeit sind die Schweizer durch Remo Freuler mit 1:0 in Führun gegangen. Direkt nach der Halbzeitpause legte Ruben Vargas nach - und Italien gelang kein Gegentreffer mehr. Schweizer Fans jubeln in Stuttgart beim Public Viewing über den Sieg ihres Teams im Spiel gegen Italien und den Einzug ins Viertelfinale bei der EURO 2024. SWR Anne Knake Bei den wenigen Schweizern auf dem Schlossplatz ist die Stimmung entsprechend ausgelassen. Die zahlreicheren italienischen Fans sind entsprechend niedergeschlagen - verstärkt durch das drückende Wetter in Stuttgart.

19:20 Uhr Wie verfolgt ihr das Viertelfinale Deutschland-Dänemark? Die Abstimmung ist bereits beendet. Wo schaut Ihr das Achtelfinale Deutschland-Dänemark? Ich habe natürlich Karten fürs Spiel in Dortmund - Ihr etwa nicht? 0,0%

Schlaaand! Ich gehe zum Public Viewing auf den Schlossplatz nach Stuttgart! 0,9%

Mich zieht's zum Public Viewing - aber nicht auf den Schlossplatz. Oléeeee! 4,3%

Ich habe meine eigene EM-Party mit Freunden und Bekannten - Tröööööt! 9,5%

Ich schaue daheim und genieße die Ruhe... Ommmmm! 78,4%

Ich bin anderweitig verpflichtet - mir bleibt nur das Handy. Olé olé ojeh... 6,9% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

19:03 Uhr 12.000 Fans beim Public Viewing - Angebote für Geh- und Höreingeschränkte Der Einlass von der Fanzone her kommend zum Public Viewing ist im Moment noch entspannt. Trotzdem ist der Schlossplatz schon ziemlich gut gefüllt: 12.000 Fans sind schon da, so die Veranstalter. Bei diesem Zelt für Barrierefreiheit auf dem Schlossplatz Stuttgart gibt es einen Rollstuhl zum Ausleihen und Taschenempfänger für Höreingeschränkte, die das Public Viewing besuchen. SWR Anna Knake Gegenüber vom Eingang vom Alten Schloss her kommend steht übrigens das Zelt für Barrierefreiheit. Dort gibt es einen Rollstuhl zum Ausleihen. Genauso wie Taschenempfänger: Diese lassen sich mit Hörgeräten verbinden, sodass jeder Fan die Kommentatorinnen und Kommentatoren der Spiele hören kann.

18:20 Uhr Halb Schweizer, halb Deutscher, hundertprozentig Fan Warum sich für ein Trikot entscheiden, wenn man auch beide haben kann? Jan ist in Tübingen aufgewachsen, sein Vater ist Deutscher, seine Mutter ist Schweizerin. Sein Bruder hat sich deswegen für die EM ein besonderes Trikot gewünscht: halb deutsch, halb schweizerisch. Für ihre Mutter kein Problem, sie hat für ihre Söhne einfach beide Trikots zusammengenäht. Perfekt für den heutigen Spieltag. Jan aus Tübingen fiebert mit für die Schweiz und für Deutschland - seine Mutter hat ihm dafür ein besonderes Trikot zusammengenäht, halb deutsch, halb schweizerisch. SWR Anna Knake "Heute gewinnen beide Mannschaften", tippt Jan. "Aber am Ende kommt Deutschland wahrscheinlich im Turnier ein bisschen weiter." Für den Fall hat Jan dann noch ein herkömmliches Deutschland-Trikot zuhause. Ganz schwäbisch, eidgenössich und pragmatisch also.

18:01 Uhr Schlossplatz im Zeichen des Viertelfinales Schweiz-Italien Auf dem Schlossplatz in Stuttgart wird laut die italienische Nationalhymne mitgesungen. Von oben sieht man deutlich: Vor allem italienische und deutsche Fans haben sich bisher in der Fanzone eingefunden. Ab und zu sieht man aber auch ein Schweizer Trikot in der Menge. Der Schlossplatz in Stuttgart kurz vor Anpfiff des Achtelfinales Schweiz-Italien SWR Anna Knake Die Sonne ist mittlerweile hinter den Wolken verschwunden, die Luft wird umso schwüler. Also weiterhin: Wasser trinken nicht vergessen!

17:19 Uhr Achtelfinale Schweiz-Italien: Stuttgarter fiebern für Bella Italia Das Public Viewing zur EURO 2024 bietet auf dem Schlossplatz in Stuttgart zunächst ein anderes Achtelfinale, das Spiel Schweiz-Italien. Justin, Anna-Maria und Toni haben es sich schon vor der Leinwand bequem gemacht, sie fiebern ab 18 Uhr mit der italienischen Mannschaft mit. "Leider hat Italien bisher nicht so wirklich überzeugt. Ich glaube, es wird knapp und wir werden erst im Elf-Meter-Schießen gewinnen", sagt Justin. Justin, Anna-Maria und Toni (von links) warten beim Public Viewing auf dem Schlossplatz Stuttgart auf den Anpfiff zum Achtelfinale Schweiz-Italien. SWR Anna Knake Die anderen beiden sind etwas optimistischer, sie tippen auf ein 2:1 - ohne Verlängerung. Natürlich bleiben die drei Stuttgarter aber auch fürs Deutschlandspiel auf dem Schlossplatz, alle sind sich einig: die Deutschen werden ins Viertelfinale ziehen. "Aber auch erst in der Verlängerung!", meint Justin. Und Toni stimmt ihm zu.

17:08 Uhr Passen über Platten: So geht Fußball ohne Rasen Einen Fußball muss man nicht immer auf dem Rasen kicken - Johannes (links) und Manuel spielen mit ihm auf einer Tischtennisplatte. Der Sport heißt, wär hätte es gedacht, Fußball-Tennis. Und tatsächlich gibt es darin sogar Weltmeisterschaften! Manuel spielt schon, seit er Kind war: "Es macht einfach richtig Spaß. Und mittlerweile machen sich damit sogar einige Profi-Fußballspieler warm!" Johannes spielt heute das erste mal und ist begeistert. Die beiden haben sich gerade erst an der Platte in der Stuttgarter Fanzone kennengelernt - kicken kann man schließlich mit jedem.

16:40 Uhr Blick über die Schulter: So arbeitet die Security auf dem Schlossplatz 30.000 Fußball-Fans – so viele Menschen feiern zusammen auf der Fanzone in Stuttgart - so auch zuletzt beim Spiel Deutschland-Schweiz. Damit es dabei sicher abläuft, braucht es ein ausgetüfteltes Sicherheitskonzept und Security. Einer von ihnen ist Steffen Guthier - SWR-Kollegin Maja Ihle hat ihn an dem Abend begleitet. Und, ja, es wurden auch Messer gefunden... AUTOR/IN Anna Knake

16:18 Uhr Trinkt, ihr Fans, trinkt! Heute ist es heiß und schwül im Kessel - es empfiehlt sich also zu trinken! Nein, nicht nur das Zeug mit Umdrehungen, sondern Wasser, Aqua, H2O! Das gibt es in Stuttgart in den Fanzones und beim Public Viewing gratis aus dem Spender. Zur Not passt ja auch ein Becher pures Nass zwischen zwei Halbe, oder?

15:57 Uhr Vorglühen in der Fanzone auf dem Karlsplatz Erste Eindrücke aus der Fanzone in Stuttgart - dort sind schon die ersten Fans unterwegs. Auf dem Karlsplatz lässt es sich im Schatten noch ganz gut aushalten - die Vorfreude aufs Spiel gegen Dänemark ist auf jeden Fall schon greifbar. Vorglühen in der Fanzone auf dem Karlsplatz in Stuttgart: Diese Horde fußballbegeisterter Fans fiebert schon am frühen Nachmittag dem Anpfiff um 21 Uhr zu. SWR Anna Knake

15:48 Uhr Unwettergefahr in BW - Fanzonen in Stuttgart aber geöffnet Banger Blick zum Himmel: In Freudenstadt im Schwarzwald wurde bereits ein Public Viewing abgesagt wegen drohender Gewitter. Von Westen her drohen am Abend Gewitter mit heftigen Regenmengen. Lokal müsse mit Orkanböen und Hagelkörnern von bis zu drei Zentimeter gerechnet werden, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) gegenüber dem SWR. Baden-Württemberg Nach Warnungen vor schweren Unwettern Fußball-Fans blieben verschont: Gewitter in BW fallen weniger schlimm aus Zum EM-Achtelfinale Deutschland gegen Dänemark wurden schwere Gewitter in Baden-Württemberg befürchtet. Mehrere Städte sagten Public Viewings ab. Doch während des Spiels und auch danach blieb es weitestgehend ruhig. 19:57 Uhr Baden-Württemberg Wetter SWR BW Die Stuttgarter Fanzonen in der Innenstadt haben indes geöffnet. "Wir sind mit dem Deutschen Wetterdienst in ständigem Austausch und hoffen, dass wir von Unwettern verschont bleiben", sagte Jörg Klopfer, Sprecher der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart. In einer Mitteilung der Fanzonen-Veranstalter hieß es: "Das Wetter-Radar zeigt ein Unwetter, das sich möglicherweise auf Stuttgart zubewegt. Die Fanzones sind wie geplant geöffnet. Die Host City Stuttgart steht im engen Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst und wird über die weitere Entwicklung auf seiner Website und den Social-Media-Kanälen informieren."