In Baden-Württemberg soll es am Wochenende erneut zu starken Unwettern kommen. Diese könnten in Teilen des Landes sogar Tornados bringen, warnt der Deutsche Wetterdienst.

Gewitter und Starkregen könnte es in Baden-Württemberg auch am Wochenende wieder geben, besonders gegen Samstagabend. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet unter anderem in Südbaden mit extremen Gewittern. Sie sollen bis zu fünf Zentimeter große Hagelkörner, Orkanböen und heftigen Starkregen von 30 bis 50 Litern pro Quadratmeter in wenigen Stunden bringen.

DWD warnt vor möglichen Tornados

Auch Tornados sind laut DWD am Wochenende möglich. Diese könnten zuerst in Südbaden, später auch in Nordbaden auftreten. Laut einem DWD-Sprecher vom Freitag ziehen dann aller Voraussicht nach extreme Gewitter von Frankreich her aufkommend in diese Richtung. Zuvor soll es schwülheiß bei 27 bis 35 Grad werden.

Für das östliche Baden-Württemberg sehen die Wetterexperten seltener Schauer und Gewitter. Die erwarteten Tiefstwerte dort liegen zwischen 20 und 15 Grad. Am Sonntag wird es dann laut Vorhersage deutlich kühler und windig mit Regen.

Insgesamt könnten von Samstagabend bis Sonntagabend vor allem im Westen und Südwesten durch die Gewitter in einigen Regionen extreme Regenmengen von mehr als 100 Litern pro Quadratmeter zusammenkommen. Betroffen seien sowohl Baden-Württemberg als auch Rheinland-Pfalz, heißt es vom DWD.

Gewitter während EM-Spiel Deutschland-Dänemark

Die Schwergewitterlage soll am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag außerdem vom Südwesten und Westen bis zur Mitte Deutschlands reichen. Darauf müssen sich auch Ausflügler und Fußballfans einstellen: Am Samstagabend trifft die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft in Dortmund auf Dänemark. Die Fanzone in Stuttgart musste bereits bei vergangenen Unwettern mehrfach geräumt werden, das Public Viewing wurde unterbochen.