Im Achtelfinale der Fußball-EM stehen sich Deutschland und Dänemark gegenüber. Freudenstadt ist Gastgeber der dänischen Nationalmannschaft. Für wen drücken die Freudenstädter ihre Daumen?

Deutschland spielt im Achtelfinale gegen die dänische National-Elf in Dortmund. Das Spiel entscheidet, welches der beiden Teams ausscheidet. Für den Gastgeber der dänischen Mannschaft, Freudenstadt im Nordschwarzwald, ist das eine Zwickmühle.

Seit der Ankunft der Dänen gibt es in Freudenstadt nämlich einiges an Extraprogramm, zum Beispiel ein offenes Fußballtraining mit der dänischen Nationalmannschaft und ein großes Public Viewing auf dem Marktplatz. Für einige Menschen in Freudenstadt gibt es deswegen zwei Favoriten: Die Deutschen und die Dänen. Sollten die Dänen am Samstag verlieren, müssen sich die Freudenstädter von der Mannschaft verabschieden.

Daumen drücken für beide Mannschaften

Für Steffen Schillinger hätte eine Niederlage der Dänen auch wirtschaftliche Auswirkungen. Ihm gehört das Hotel, in dem die dänische Nationalmannschaft untergebracht ist. Das ist für sie bis zum Finale reserviert. Wenn die Dänen aber ausscheiden, reisen sie schon am Sonntag zurück nach Kopenhagen, und das Hotel wäre leer. Als Plan B hat Schillinger sich ein Konzept für Spontane überlegt: die Zimmer können dann für den halben Preis gebucht werden.

Steffen Schillinger hat die dänische Nationalmannschaft in seinem Hotel als sehr herzlich und familiär kennengelernt SWR

Ich wünsche mir ein faires, freundschaftliches Spiel, genau so haben wir die Dänen hier im Hotel auch kennengelernt. Ich drücke beiden die Daumen, der Bessere soll gewinnen.

Tränen der Freude, egal wer gewinnt

Auch Jette Janke fiebert für beide Mannschaften mit. Die Dänin lebt schon seit zehn Jahren in Deutschland. Als Fußballfan ist dieses Spiel ganz besonders aufregend für sie. Wie es auch endet, sie werde sich freuen, aber auch ein kleines Tränchen verdrücken müssen, so Janke.

In meiner Brust schlagen zwei Herzen, ein deutsches und ein dänisches, aber 80 Millionen Freudentränen sind besser als 80 Millionen traurige Tränen.

Sie ist sehr stolz auf das kleine Land Dänemark, das es so weit gebracht hat, würde den Sieg aber auch den Deutschen gönnen. "Das sind einfach tolle Gastgeber, die haben es auch verdient", findet Janke.

Jette Janke wird das Spiel mit ihrer Familie zu Hause gucken. Es werde ein emotionales Spiel für die Familie. SWR

Wie das Spiel ausgeht, zeigt sich am Samstag. Bis zu 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden beim Public Viewing mit großer Leinwand auf dem Marktplatz erwartet. Es könnte bei jedem Tor kräftig Jubel geben.