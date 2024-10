Überlebenstraining in Krisengebieten, Reparaturcafé um die Ecke oder Demos begleiten, all das und noch viel mehr interessiert Mia Zundel. Als Reporterin kann sie in Bereiche hineinblicken, die ihr im Alltag oft verborgen bleiben. Gerne ist sie auch am Wochenende unterwegs - von der Schwäbischen Alb bis in den Schwarzwald - und macht Beiträge für Hörfunk und Online.

Vor dem SWR



Mia Zundel ist in einem kleinen Ort bei Emmendingen aufgewachsen. In der Umgebung von Freiburg jobbte sie in unterschiedlichen Gastronomie-Bereichen. Schon immer hatte sie viel Spaß an allem rund um Sport und Musik. Seit ihrem Studium der Medienwissenschaft und Rhetorik in Tübingen hat sie auch das Schwabenland sehr lieb gewonnen.