per Mail teilen

Der bekannte Affe Charly, das Maskottchen aus den Trigema-Werbespots der Modemarke aus Burladingen (Zollernalbkreis), kehrt zurück ins Fernsehen. Als Mode-Trendsetter.

Der kultige Affe Charly aus den Werbespots der Modemarke Trigema aus Burladingen (Zollernalbkreis) wird wieder im Fernsehen zu sehen sein. Genau wie früher, direkt vor der Tagesschau in der ARD. Dieses Mal aber mit neuer Rolle als Mode-Influencer.

Ein Affe im Anzug - was sagen da die Tierschützer?

Fernseh-Affe feiert Comeback als Mode-Influencer

Weil lebende Tiere in der Werbung heute nicht mehr zeitgemäß sind und Werbeclips mit KI einfacher produziert werden können, wird der Affe Charly digital zum Leben erweckt. Ab Mitte Oktober ist Charly wieder regelmäßig kurz vor der "Tagesschau" im Ersten zu sehen, teilt das schwäbische Unternehmen Trigema mit. Auch in den sozialen Medien soll der Modeaffe im neuen Look auftauchen.

Bei der Party zum 70. Geburtstag von Wolfgang Grupp in Burladingen (Zollernalbkreis) war Affe Charly dabei. Vor einem Gemälde stehen Bonita Grupp (links), daneben Textilunternehmer Wolfgang Grupp senior, Affe Charly, ein Tierpfleger und Wolfgang Grupp junior. dpa Bildfunk Patrick Seeger

Affe Charly wirbt seit über 20 Jahren für Trigema

Seit über zwei Jahrzehnten ist Affe Charly der wohl bekannteste Werbeaffe Deutschlands. Zuerst wurde Charly von einem echten Schimpansen gespielt, später wurde das Tier von einem animierten 3D-Modell ersetzt. Der ehemalige Trigema-Chef Wolfgang Grupp aus Burladingen stand in den Werbeclips oft an seiner Seite.

Ehemaliger Trigema-Chef Wolfgang Grupp in der Näherei des Unternehmens in Burladingen (Zollernalbkreis). SWR

Auch neue Trigema-Leitung setzt auf Affe

Bis 2015 hatte das Unternehmen einen lebendigen Schimpansen als Werbeträger. Der Originalspot mit Seniorchef Wolfgang Grupp lief bis ins Jahr 2015 in der ARD. 2018 wurde der Affe von einer 3D-Version ersetzt. Der heute 82 Jahre alte Unternehmer hat sich 2023 zurückgezogen und seinen Kindern das Modeunternehmens Trigema übergeben. Die neuen Firmeninhaber setzen auf den Kultstatus des Firmen-Maskottchens.