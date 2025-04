Es gibt eine Kuriosität bei der Bahn: Wenn man in der DB Navigator-App versucht, ein Ticket von Tübingen nach Reutlingen zu buchen, kostet das 25 Euro. Der echte Tarif: 4,80 Euro.

Es klingt absurd. Aber es ist wahr. Ein Bahnticket von Tübingen nach Reutlingen kann 25 Euro oder 4,80 Euro kosten. Gleiche Strecke - gleicher Zug. Je nachdem, mit welcher App man die Fahrt bucht. Gibt man im DB Navigator die Strecke ein, dann zahlt man 25 Euro. Bucht man die Fahrt aber über die App des zuständigen Verkehrsverbundes Neckar-Alb-Donau (naldo ), dann kostet das Ticket 4,80 Euro. Das gleiche gilt, wenn man das Ticket am Schalter oder am Automaten kauft.

Woher kommt der Preisunterschied beim Ticket?

Der Hintergrund des großen Preisunterschieds: der DB Navigator kann für diese Strecke keine einzelne Fahrt anbieten, sondern nur ein so genanntes MetropolTagesTicket. Ein Angebot, das für Stuttgart und die acht Verkehrsverbünde drumherum gilt. Von Bad Mergentheim im Norden bis runter nach Überlingen am Bodensee. Dieses Tagesticket kostet 25 Euro für eine Person. Die einzelne Strecke Tübingen – Reutlingen kann man bei der Bahn nicht kaufen. Aber das liegt eigentlich gar nicht an der Bahn.

naldo ist die Bahn-Provision zu hoch

Die Bahn könnte auch Tickets für einzelne Fahrten anbieten. Das müsste der Verkehrsverbund Necker-Alb-Donau (naldo) der Bahn aber erst einmal erlauben. Das tut er aber nicht, weil die Bahn für den Verkauf von Fahrscheinen über die App eine Vertriebsprovision verlangt. Die liegt laut naldo bei 5 -7 Prozent der Fahrscheinkosten. Das könne man sich bei den gestiegenen Preisen für Energie oder Personal nicht leisten, heißt es aus der naldo-Zentrale.

Kundenbindung über eigene App

Der zweite Punkt: der Verkehrsverbund möchte seinen eigenen Verkaufskanälen keine unnötige Konkurrenz machen. Heißt: Er will Tickets über die eigene naldo-App und den Online-Shop verkaufen. Und gerade über die App wolle man künftig Kunden binden.

Gerade über unsere App, die auch Fahrplanauskunft und Fahrscheinverkauf bietet, suchen wir bewusst einen engen Kontakt zu unseren Kundinnen und Kunden. Das hat uns immer dabei geholfen, kurzfristige Informationen wie Störungen oder Neuigkeiten zu platzieren.

Ticket-Käufer sollten sich auskennen - und clever sein im Bahnportal

Wenn man trotzdem über die Bahn-App buchen will, hätten wir einen, nicht wirklich ernst gemeinten, schwäbischen Spar-Tipp: Anstatt von Tübingen nach Reutlingen, kauft man ein Ticket von Tübingen nach Nürtingen, also zwei Stationen weiter. Und weil Nürtingen knapp außerhalb des naldo-Gebiets liegt, kann die Bahn ein Ticket anbieten: Für 8,90 Euro! Das schwäbische Cleverle fährt aber gar nicht bis nach Nürtingen, sondern steigt einfach schon in Reutlingen aus. So hat das Cleverle trotz Bahn-App 16,10 Euro gespart.