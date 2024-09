Manche Freibäder schließen früher weil es zu kalt zum Baden ist, andere lassen sich was Besonderes einfallen um noch ein paar Gäste trotz der kühlen Temperaturen anzulocken.

Die Freibäder in der Region gehen unterschiedlich mit dem nahenden Herbst um. In Rottenburg (Kreis Tübingen) hat das Freibad schon geschlossen, in Bad Urach (Kreis Reutlingen) kann man nach dem Baden in der Fass-Sauna schwitzen.

Erst ins kalte Wasser springen, dann in der Sauna schwitzen

Das Freibad in Bad Urach hat sich für die letzte offene Woche etwas Besonderes überlegt. Neben dem Becken steht eine mobile Sauna, in der sich die Gäste nach dem Schwimmen aufwärmen können. Um in der gemütlichen Holzfass-Sauna zu schwitzen, so Ronald Schulz vom Freibad Bad Urach, kommen die Badegäste auch noch wenn es draußen schon kalt und regnerisch ist.

Wer nach dem Baden im kalten Wasser gerne schwitzt, kann im Freibad in Bad Urach die Fass-Sauna nutzen. Ronald Schulz

Die Fass-Sauna steht noch bis Sonntag am Becken in Bad Urach, danach wird die Saison mit dem traditionellen Ausbaden beendet. Wer sich traut, springt dann am Montag nochmal ins Wasser.

Endlich genug Platz zum Schwimmen

Das Freibad in Ammerbuch-Entringen (Kreis Tübingen) hat noch bis Sonntag geöffnet. Es wirbt auf seiner Homepage mit leeren Becken, in denen man endlich mal richtig Platz zum Schwimmen hat.

Im Freibad in Ammerbuch freuen sich vier Badegäste über das leere Becken Renate Deubel

Rottenburger Freibad früher zu

Der Badespaß im Rottenburger Freibad ist schon vorbei. Es hat wegen der kühlen Temperaturen bereits vorzeitig am 11. September zugemacht. In Tübingen können Badegäste den Platz im leeren Schwimmbecken noch richtig ausnutzen. Das Freibad bleibt noch mindestens das Wochenende über offen.

Saisonende: Freier Eintritt ins Reutlinger Freibad

Kälteunempfindliche Schwimmerinnen und Schwimmer dürfen in Reutlingen sowohl am Samstag als auch am Sonntag kostenlos ins Bad. Das Freibad am Markwasen hat bis Sonntagabend geöffnet. Dann endet auch hier die Badesaison.