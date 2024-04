per Mail teilen

Schwimmer müssen sich an kürzere Öffnungszeiten gewöhnen, wenn jetzt wieder die Freibäder öffnen. Reutlingen schließt am Vormittag. Nur wenige Bäder kommen gut klar.

Der Fachkräftemangel trifft auch die Freibäder in der Region. Viele Bäder verkürzen deshalb ihre Öffnungszeiten. Zum Beispiel der Nagolder Badepark (Kreis Calw). Das Schwimmbad hat in diesem Jahr nur bis 19 statt wie bisher bis 20 Uhr geöffnet. Und selbst das geht nur mit Hilfe einer Leihfirma, sagte Betriebsleiter Matthias Müller dem SWR.

Zu schlecht bezahlt?

Auch bei den Rettungsschwimmern arbeite man mit Aushilfen. Hoffnung liegt auf dem derzeitigen Azubi, der im nächsten Jahr fertiger Fachangestellter für Bäderbetriebe sein wird. Für Müller ist klar: Ein Grund für den Fachkräftemangel ist die Bezahlung nach dem aktuellen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD). In anderen Bädern sieht die Lage noch schlechter aus.

Der Badepark Nagold verkürzt im Sommer seine Öffnungszeiten. Stadtwerke Nagold

Reutlinger Wellenfreibad: Kürzere Öffnungszeiten als letztes Jahr

Im Reutlinger Wellenfreibad hatte man die Öffnungszeiten bereits in der Saison 2023 gekürzt. Und jetzt wird das Bad noch weniger offen haben, weil Fachkräfte fehlen, so Klaus Leibfritz von den Stadtwerken. Das Wellenfreibad hat unter der Woche zwischen 12:30 und 20 Uhr und am Wochenende zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet.

Für Frühschwimmer wird das Schwimmbad aber - anders als im letzten Jahr - auch zwischen 6:30 und 8:00 Uhr geöffnet sein. Das ist möglich, weil die Mitarbeitenden so flexibel sind, sagt Leibfritz.

Dringende Suche nach Azubis

Um auf die ursprünglichen Öffnungszeiten von 6:30 bis 20 Uhr zu kommen, bräuchten sie sieben Fachangestellte mehr, erklären die Stadtwerke. Das Wellenfreibad habe versucht, einen externen Dienstleister in Anspruch zu nehmen, aber auch dieser Markt sei leer gefegt.

Oberbürgermeister Thomas Keck (SPD) hatte am Donnerstagabend im Gemeinderat gesagt, die durchgängige Öffnung bleibe aber das erklärte Ziel. Man arbeite "mit Hochdruck" an der Rekrutierung von Fachkräften - auch über Radiospots und mit Plakat-Aktionen. Die Sicherheit im Freibad gehe aber vor, deshalb könne man mit zu wenig Badepersonal die bisherigen Öffnungszeiten nicht mehr halten. Trotz aller Bemühungen hat das Bad laut Stadtwerke Reutlingen keine Azubis für das nächste Jahr gefunden.

Im Reutlinger Freibad wurden die Öffnungszeiten schon 2023 gekürzt, weil das Personal fehlte. Stadtwerke Reutlingen

Freibad Altensteig: Fehlende Rettungsschwimmer

Im Freibad in Altensteig (Kreis Calw) hilft ein externer Dienstleister. Die Altensteiger Stadtwerke hoffen aber, diesen nur bis Juni zu brauchen. Denn dann gibt es einer weitere fertig ausgebildete Fachkraft.

Mehr Kopfschmerzen bereiten in Altensteig die fehlenden Rettungsschwimmer. Es seien drei weniger als im Jahr zuvor. Deswegen will man versuchen, mit der DLRG zu kooperieren. Wie schon im letzten Jahr hat das Altensteiger Freibad seine Öffnungszeiten um eine Stunde reduziert. Es schließt um 19 statt um 20 Uhr.

Das Altensteiger Freibad sucht Rettungsschwimmer. Stadtwerke Altensteig

Freibad Pfullingen: Öffnungszeiten in Ferien verlängern

In Pfullingen (Kreis Reutlingen) liegt der Fokus auf den Schulkindern und auf Familien. Sie sollen möglichst viel Zeit im Freibad verbringen können, so Markus Hehn, Pressesprecher der Stadt. Deswegen habe man entschieden, die Öffnungszeiten während der Schulzeit zu verkürzen und in den Ferien zu verlängern.

Naturbad Albstadt und Freibad Tübingen: alles nach Plan

Im Naturbad in Albstadt gibt es keine Probleme mit zu wenig Personal. Das Freibad sei ab dem ersten Juni ganz normal geöffnet, teilten die Albstadtwerke mit. Auch in Tübinger Freibad laufe alles nach Plan, sagte ein Mitarbeiter dem SWR. Die Schichtführung sei gut besetzt und man sei nicht auf eine Leiharbeitsfirma angewiesen.