Immer mehr Kommunen haben Geldprobleme. Ammerbuch bei Tübingen muss Schulden machen und ringt um einen genehmigungsfähigen Haushalt. Droht das Aus für das kleine Freibad "Bädle"?

Die Zukunft des Freibads in Ammerbuch (Kreis Tübingen) ist ungewiss. Am Montag entscheidet der Gemeinderat darüber, wie stark die Gemeinde ihr kleines Freibad künftig noch finanziell unterstützt. Bisher hat das "Bädle" die Gemeinde etwa 400.000 Euro im Jahr gekostet, so Bürgermeisterin Christel Halm (CDU). Die Gemeinde finanziere einen Teil der Personalkosten, Reparaturen, die Organisation. Das wird sich wohl ändern.

Ammerbuch hat Geldprobleme

Der Grund: Ammerbuch ist in Finanznöten - in extremen Finanznöten. Laut Bürgermeisterin Halm ringt die Gemeinde im Moment darum überhaupt einen genehmigungsfähigen Haushalt hinzubekommen. Selbst für Pflichtaufgaben wie den Betrieb und Erhalt von Feuerwehrhäusern, Kindergärten, Schulen, Friedhöfen und Straßen sei zu wenig Geld da. Als Flächengemeinde habe man besonders viel Infrastruktur zu erhalten. Das koste, so die Bürgermeisterin. Die Einnahmen reichen dafür vorne und hinten nicht. Laut Kämmerin Vanessa Schäfer muss die Gemeinde in diesem Jahr 6,3 Millionen Euro neue Schulden machen.

Wir haben schon alle Steuern erhöht, um mehr Einnahmen zu haben: Grundsteuer, Hundesteuer, Gewerbesteuer.

"Höhere Kreisumlage kostet uns Kopf und Kragen"

Im Dezember hatte der Tübinger Kreistag dann auch noch erwartungsgemäß die Kreisumlage - also den Betrag, den die Kommunen an den Kreis abführen müssen - erhöht. "Das kostet uns Kopf und Kragen", sagt Halm. Auch der Tübinger Landrat Joachim Walter (CDU) geht davon aus, dass Ammerbuch möglicherweise keinen genehmigungsfähigen Haushalt hinbekommt. Man werde dann reden müssen und schauen, was man macht, sagte er kürzlich in einem Gespräch mit dem SWR.

Freiwillige Leistungen auf dem Prüfstand

Kein Wunder also, dass die freiwilligen Leistungen der Gemeinde auf dem Prüfstand stehen. Im Moment steht der Vorschlag im Raum, die Mittel fürs Freibad zu halbieren - von 400.000 Euro Zuschuss auf 200.000 Euro. Und auch bei der Musikschule wird gespart. Der Zuschuss soll von 90.000 Euro auf 70.000 Euro sinken, sagt die Bürgermeisterin. Bei der Musikschule habe man zumindest für 2024 den Betrieb gerettet. In diesem Jahr müsse niemand entlassen werden. Doch die Zukunft des "Bädle" steht in den Sternen.

Neuer Betreiber für das Freibad?

Der Gemeinderat soll am Montag darüber entscheiden, wieviel Geld künftig für das Freibad bereit steht. Christel Halm rechnet damit, dass manche Gemeinderatsmitglieder weiter für eine Komplettfinanzierung sein werden. Von denen wolle sie dann aber wissen, wie das gehen soll. Außerdem soll der Gemeinderat am Montag eine Arbeitsgruppe einsetzen, die sich Gedanken darüber macht, wie der Betrieb des Ammerbucher "Bädle" künftig sicher gestellt werden kann. Soll die Gemeinde Betreiber bleiben? Oder sollen der Förderverein oder eine Genossenschaft den Betrieb übernehmen?

Bald zu? Die Zukunft des kleinen Freibad in Ammerbuch (Kreis Tübingen) ist ungewiss. Förderverein Freibad Ammerbuch

Förderverein: "Saison hängt am seidenen Faden"

Wie unsicher die Zukunft des "Bädle" zu sein scheint, wird auf der Homepage des Förderverein Freibad Ammerbuch klar. Dort titelt der Verein aktuell mit: "Die Saison 2024 hängt am seidenen Faden". Der Förderverein hat bislang knapp 3.000 Unterschriften für den Erhalt des Freibads gesammelt. Pressesprecher Arne Dinges hofft, dass der Gemeinderat einen Weg finden wird, das Freibad trotz finanzieller Schwierigkeiten zu erhalten. Immerhin habe man 2020 auch schon einmal vor der Schließung gestanden und das Bad dann doch retten können.

Das Freibad bedeute für die Bürger Lebensqualität, ist auf der Homepage zu lesen. 50.000 Besucher kämen jedes Jahr. Das "Bädle" sei ein Ort der Begegnung.

Dettenhausen hat sein "Bädle" gerettet

So empfinden es auch die Mitglieder des Bädlesvereins im nur wenige Kilometer entfernten Dettenhausen (Kreis Tübingen) jenseits des Schönbuchs für ihr kleines Freibad. Es stand 2006 ebenfalls vor der Schließung, sagt der Vorstand des Bädlesvereins Daniel Gruner. Mit Hilfe des Vereins gelang die Rettung. Der Verein übernahm zum Beispiel den kompletten Kassendienst. Die Ammerbucher sind längst im Austausch mit den Dettenhäusern und leisten ebenfalls jede Menge ehrenamtliche Arbeit, um der Gemeinde Kosten zu sparen.

2.500 Stunden ehrenamtliche Arbeit

Im vergangenen Jahr haben die Mitglieder des Fördervereins laut Pressesprecher Dinges 2.500 Stunden ins Ammerbucher Freibad investiert. Der Verein macht die Kasse im "Bädle". Ein sogenanntes Grün-Team kümmert sich um die Außenanlagen. Zusätzlich biete der Verein Schwimm- und Tauchkurse an, sagt Arne Dinges. Aus deren Überschuss habe man etwa Sitzgelegenheiten und einen Tischkicker finanziert. Doch das sind kleine Beträge im Vergleich zum anstehenden Sanierungsstau im Bad. Die letzte größere Sanierung gab es laut Dinges 1974.